Nach der Bulimie-Beichte von Aurora Ramazzotti meldet sich Michelle Hunziker zu Wort und gesteht auf Instagram, dass die offenen Worte ihrer Tochter ihr Herz zerrissen hätten.

Darum gehts Aurora Ramazzotti sprach im TV offen über frühere Bulimie

Vergleiche mit Mutter Michelle Hunziker belasteten sie

Hunziker warnt vor digitaler Gewalt und plant ein Projekt

Fynn Müller People-Redaktor

Es ist dieser eine Satz, der Michelle Hunziker (49) nicht mehr loslässt. Tochter Aurora Ramazzotti (29) spricht in der italienischen Tanzshow «Ballando con le Stelle» offen über ihre frühere Bulimie. Und über die ständigen Vergleiche mit ihrer berühmten Mutter.

Jetzt meldet sich die Moderatorin auf Instagram. Zu einer Reihe von Fotos, die sie als junge Mutter mit der kleinen Aurora zeigen, schreibt sie: «Die Ausdrucksweise ‹um meine Mutter zu lieben, musste ich aufhören, mich selbst zu lieben› hat mein mütterliches Herz zerstört.» Innert weniger Stunden erreicht der Post fast 300'000 Likes und über 5500 Kommentare.

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Vergleich mit berühmter Mutter schmerzte

Hunziker erklärt, was ihre Tochter damals belastete: «Die ständigen Vergleiche mit mir und die Grausamkeit, die die Menschen ihr während ihrer ganzen Kindheit antaten, trieben sie für viele Jahre in die Bulimie.» Die Moderatorin macht klar, dass sie nicht weggeschaut hat. «Wir haben uns gemeinsam damit auseinandergesetzt», schreibt sie.

Hunziker warnt vor dem, was heute auf junge Menschen einprasselt: soziale Medien, Cyber-Bullying, Körpermodelle mit unmenschlicher Ästhetik. In der Folge würden «immer mehr Jungen und Mädchen unter Essstörungen leiden».

Zum Schluss des Posts macht Hunziker noch eine Ankündigung: «Bald wird ein Projekt starten, das diesem dramatischen Thema gewidmet ist», schreibt sie. «Digitale Gewalt muss gestoppt werden!»