Michelle Hunziker begeistert im Burlesque-Look

Michelle Hunziker ist beim 30-Jahr-Jubiläum der italienischen Show «Zelig» in einem handgefertigten Burlesque-Kostüm aufgetreten. Auf Instagram feiert sie den Look, ihre Fans reagieren begeistert.

Darum gehts Michelle Hunziker trat zum 30-Jahr-Jubiläum von Zelig als Burlesque-Tänzerin auf und überraschte

Sie trug eine rosafarbene Corsage, Glitzerfransen, Strapsen und funkelnde Pumps sowie Federboa

Auf Instagram erklärte Hunziker, das Kostüm sei handgefertigt, Fans lobten den Look in Kommentaren

Saskia Schär Redaktorin People

Seit mittlerweile 30 Jahren ist Moderatorin Michelle Hunziker (49) im Showbusiness aktiv. Dennoch schafft sie es auch nach so langer Zeit noch, ihre Fans immer wieder aufs Neue zu überraschen. Zuletzt geschehen beim 30-Jahr-Jubiläum der italienischen Comedy- und Kabarettshow «Zelig».

Mit den Worten «Meine Damen und Herren! Hier ist für sie, direkt aus der Schweizer Eidgenossenschaft, Michelle, die Vampirfürstin von Martesana!» wird sie von ihren beiden Co-Moderatoren – dem Komikerduo Ale & Franz – angekündigt. Hunziker erscheint allerdings nicht als Vampirin, sondern als Burlesque-Tänzerin, die direkt der Musicalverfilmung «Moulin Rouge» entsprungen sein könnte.

Zu einer rosafarbenen, mit Glitzersteinen übersäten Corsage kombiniert sie ein kaum vorhandenes Röckchen aus Glitzerfransen, darunter schauen gut sichtbar die Strapse hervor. Ihre Füsse stecken in rosa funkelnden Pumps. Vervollständigt wird ihr Look mit auffälligem Hals- und Haarschmuck sowie einer Federboa und dazu passender Tournüre.

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«Ich hatte Omas anders in Erinnerung»

Wie Hunziker ihre 5,9 Millionen Follower auf Instagram wissen lässt, wurde «dieses kleine Meisterwerk komplett von Hand gefertigt». Dafür bedankt sie sich beim Schneiderteam und feiert den Look mit einer Reihe Fotos. Das extravagante Kostüm gefällt aber nicht nur ihr selbst, sondern auch ihren Fans. «Du bist die schönste Frau der Welt», «Das Problem ist: Je mehr Jahre vergehen, desto schöner wirst du», «Spektakulär» oder «Ich hatte Omas anders in Erinnerung» sind nur einige der Kommentare, die sich finden lassen. Tatsächlich ist Hunziker, deren jüngste Tochter 11 Jahre alt ist, seit bereits drei Jahren Grossmutter des kleinen Cesare, dem Sohn von Tochter Aurora (29).