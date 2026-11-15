Im italienischen TV spricht Aurora Ramazzotti erstmals im Detail über ihre frühere Essstörung. Ständige Vergleiche mit ihrer berühmten Mutter Michelle Hunziker trieben die 29-Jährige damals in die Bulimie.

Darum gehts Aurora Ramazzotti sprach im italienischen TV erstmals ausführlich über ihre frühere Bulimie

Ständige Vergleiche mit Mutter Michelle Hunziker belasteten sie laut eigener Aussage stark

Therapeutische Hilfe begleitete sie seit der Kindheit und half ihr später aus der Krise

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Offene Worte über ein dunkles Kapitel ihres Lebens: In der jüngsten Ausgabe der italienischen Tanzshow «Ballando con le stelle» packt Aurora Ramazzotti (29) aus. Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker (49) und Sänger Eros Ramazzotti (63) spricht vor laufenden Kameras erstmals detailliert über ihre vergangene Bulimie-Erkrankung.

Der Auslöser für die Essstörung war demnach der enorme Druck, im Rampenlicht aufzuwachsen. «Die grösste Schwierigkeit war, dass ich immer mit meiner Mutter verglichen wurde», gesteht die TV-Persönlichkeit in der Sendung. Nur wenige Menschen könnten nachvollziehen, wie sich dieser «krankhafte Mechanismus» anfühle.

«Um sie zu lieben, hörte ich auf, mich selbst zu lieben»

Gleichzeitig betont die Italienerin, wie sehr sie ihre Mutter immer geschätzt habe – trotz der verletzenden Vergleiche von aussen. «Ich sage immer, meine Mutter ist eine wunderbare Frau. Aber niemand kann sich vorstellen, was es bedeutet, eine Mutter zu haben, die so schön, so berühmt, so geliebt ist, und sich ständig weniger wert zu fühlen. Nicht, weil du es willst, sondern weil dir das jemand zu verstehen gibt.» Dieser innere Konflikt hinterliess tiefe Spuren: «Um sie zu lieben, habe ich aufgehört, mich selbst zu lieben», schildert Ramazzotti.

Um mit diesen belastenden Gefühlen umzugehen, griff sie zu einem gefährlichen Ventil. «Die Lösung war für mich in diesem Moment, mir die Finger in den Hals zu stecken und zu erbrechen. Bulimie war meine Lösung für das Problem.» Dünn zu sein, sei damals das Einzige gewesen, was für sie gezählt habe – «selbst auf die Gefahr hin, mir körperlichen Schmerz zuzufügen».

Therapie half ihr aus der Krise

Heute hat Aurora Ramazzotti diese schwere Zeit hinter sich gelassen. Bereits in der Vergangenheit machte sie öffentlich, wie wichtig therapeutische Unterstützung für sie in schwierigen Lebensphasen war. Erstmals nahm sie schon im Alter von sieben Jahren psychologische Hilfe in Anspruch, als sich ihre Eltern trennten. Dank der Therapie gehe es ihr heute wieder deutlich besser.