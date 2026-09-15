Die Schweizer Rapperin stichelt auf Instagram gegen Real-Madrid-Spieler Yan Diomande. Mittlerweile hat die Ehefrau von Karim Adeyemi kalte Füsse bekommen und den Kommentar gelöscht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Karim Adeyemi glänzt bei Barcelona mit 3 Toren in 6 Spielen

Real Madrid zahlte 140 Millionen Euro für Yan Diomande, Barcelona 22 Millionen für Adeyemi

Adeyemi-Ehefrau Loredana postet und löscht Kommentar «140 Millionen» auf Instagram

Fynn Müller People-Redaktor

Karim Adeyemi (24) erlebt in Barcelona gerade seinen zweiten Sommer. Seit dem Wechsel zu den Katalanen blüht der Ex-Dortmund-Spieler, der im Ruhrpott zuletzt eher die Bank drückte, so richtig auf. Drei Tore und ein Assist stehen nach sechs Pflichtspielen bereits auf seinem Konto. Das, obwohl Adeyemi nur zweimal in der Startelf stand.

Am Wochenende gewann Barcelona mit 4:2 auswärts gegen Levante. Das Tor zur Entscheidung erzielte Adeyemi von der Bank. Auf Instagram postet der Flügelflitzer ein Bild seines Jubels. Es dauert nicht lange, da kommentiert seine Ehefrau Loredana (31) den Beitrag. «140 MILLIONEN», schreibt sie unter das Foto. Kurz darauf ist der Kommentar wieder verschwunden.

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Das Internet vergisst nicht

Zu spät. Der Screenshot macht längst die Runde. Denn die Zahl war alles andere als zufällig gewählt: 140 Millionen Euro hat Real Madrid diesen Sommer inklusive Boni für seinen neuen Spieler Yan Diomande (19) ausgegeben. In der gleichen Transferperiode wechselte Adeyemi zu Real Madrids Erzrivalen Barcelona. Die Katalanen zahlten eine Ablöse von rund 22 Millionen Euro. Real Madrid blechte also rund das Siebenfache für Ex-Leipzig-Spieler Diomande.

Während Adeyemi in Barcelona eine gute Performance nach der anderen zeigt, ist Diomande überhaupt noch nicht angekommen. Der ivorische Flügelspieler wartet nach wie vor auf seine erste Torbeteiligung.

Loredana löscht den Kommentar wieder

Im Netz machen zahlreiche Videos die Runde, in denen Loredanas Aktion scharf kritisiert wird. Mittlerweile hat die Schweizer Rapperin kalte Füsse bekommen und den fiesen Kommentar unter dem Foto wieder gelöscht.

Für die Luzernerin ist der Umgang mit Schlagzeilen nichts Neues. In der Schweiz sorgte sie wegen eines Betrugsverfahrens für Aufsehen, das später gegen eine Wiedergutmachungszahlung eingestellt wurde.