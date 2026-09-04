Das sagt Baschi zum SRF-Dok mit seiner Mutter

Im Dokfilm «Sebastian & Monika» gewähren Baschi und seine Mutter Einblicke in ihre Beziehung. Gegenüber Blick erzählt der Sänger, wie ihm das Ergebnis gefällt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baschi zeigt im SRF-Dok «Sebastian & Monika» private Einblicke mit Mutter

Seine Mutter hat 70 Prozent Redeanteil und überraschte ihn mit Offenheit

Dokumentation ab sofort auf Play SRF, TV-Premiere am 16. September

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Baschi (39) für ganze 50 Minuten ganz privat: Im neuen SRF-Dok «Sebastian & Monika» verbringt der Sänger ein Wochenende mit seiner Mutter und lässt sich dabei von der Kamera begleiten. Die Gespräche zwischen Mutter und Sohn sind schonungslos ehrlich und gewähren den Zuschauern einen Blick in privateste Momente der Familie Bürgin.

Baschi, wie gefällt Ihnen der Dok über Sie?

Baschi: Wer mich kennt, weiss, dass ich wenig Berührungsängste habe. Mein halbes Leben spielt in der Öffentlichkeit. Mit diesem Dok wollten wir einen Einblick gewähren, der sehr privat und intim ist. Ob das gelungen ist, muss der Zuschauer entscheiden. Wir haben sicherlich keine Show gemacht.

Und was sagt Ihre Mutter?

Meine Mutter hatte fast 70 Prozent Redeanteil, ich war der stille Zuhörer und das hat mir sehr gutgetan. Ich habe so viel Neues über mich erfahren. Meine Mutter weiss, glaube ich, gar nicht, was jetzt auf sie zukommen wird. Ich kenne das ja nicht anders, aber meine Mutter lebt eigentlich mehrheitlich unter dem Radar. Jetzt hat sie den Schritt mit mir zusammen gemacht und es wurde etwas Ruhiges, Hochwertiges. Das ist nicht irgendein Trash.

Hat sich Ihr Verhältnis seit dem Dreh verändert?

Wir hatten schon immer ein gefestigtes Verhältnis. Weil wir aber nicht am gleichen Ort leben, fehlt halt die Spontaneität etwas.

Das heisst, das angesprochene nächste Treffen ist noch nicht gefixt?

Momentan ist viel los bei mir mit meinem Sohn Lennon und dem Album. Ich sehe sie am Sonntag an meinem Geburtstag und darauf freue ich mich mega.

Apropos Lennon: Ihre Mutter hat ja im Dokfilm noch Hütedienst angeboten.

Meine Mutter kommt natürlich auch wegen Lennon zu Besuch. Jetzt ist er der Wichtige. Sie ist aber auch selber viel unterwegs. Aber ja, sie verbringt gerne Zeit mit ihm und das ist cool.

Am 16. September läuft «Sebastian & Monika – Baschi und das Date mit seiner Mutter» auf SRF 2. Wer nicht warten möchte, kann den Film bereits jetzt auf Play SRF sehen.