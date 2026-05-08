DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
Musik
«Neus Läbe»: Baschi veröffentlicht neuen Song über Sohn
Ausschnitt aus neuem Lied
Baschi veröffentlicht Song «Neus Läbe»
Der Schweizer Sänger Baschi hat einen neuen Song veröffentlicht – und der kommt von ganz tief aus dem Herzen: Das Lied ist seinem Sohn gewidmet.
Publiziert: 15:22 Uhr
Teilen
Kommentieren
Weitere Videos zum Thema Musik
0:54
«Tage für die Jugend»
Bürgermeisterin schmeisst Party mitten in Stadt
0:48
So sieht er nicht mehr aus
Radikale Typveränderung von Wincent Weiss
2:24
Neues Musikvideo
Nickless spricht über spektakulären Stunt auf dem Heissluftballon
2:20
«Unsicher» von Nina Chuba
Dieser Song beschreibt die Gefühlswelt der Gen Z
1:08
«Bailando» machte sie berühmt
Das macht die Sängerin von Loona heute
Was sagst du dazu?
Meistgelesen