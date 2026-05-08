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Ausschnitt aus neuem Lied
Baschi veröffentlicht Song «Neus Läbe»

Der Schweizer Sänger Baschi hat einen neuen Song veröffentlicht – und der kommt von ganz tief aus dem Herzen: Das Lied ist seinem Sohn gewidmet.
Publiziert: 15:22 Uhr
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