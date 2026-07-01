Deutscher Influencer ist begeistert von Schweizer Frauen

Der deutsche Influencer und Life-Coach Lukas Feeken weilt zurzeit in der Schweiz. Er ist begeistert von unserem Land. Vor allem die Frauen haben es ihm angetan. Weil sie so überpünktlich sind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lukas Feeken begeistert mit Schweiz-Videos über Alltag, ÖV und Datingleben

Schweizer Pünktlichkeit überrascht ihn: Treffen sieben Minuten früher als geplant

Saubere Strassen mit Trinkbrunnen und Gemüsebeeten beeindrucken ihn besonders

Fynn Müller People-Redaktor

Influencer Lukas Feeken (23) sorgt mit seinen Schweiz-Videos für Aufmerksamkeit. Der Deutsche verbringt den Sommer jeweils in der Schweiz, weil er dort Familie hat – und teilt auf Social Media seine Eindrücke vom Leben in der Schweiz. Oft schwärmerisch.

Nachdem er bereits die Pünktlichkeit der SBB und die allgemeine Lebensqualität gelobt hatte, spricht er im neusten Video über sein Datingleben in der Schweiz.

Pünktlichkeit fasziniert ihn

Feeken erzählt von einem Treffen mit einer Schweizerin, das ihn offenbar überrascht hat. Sein Date sei mehrere Minuten früher als geplant bei ihm erschienen. «Wir waren um 17 Uhr verabredet, dann klingelt es um 16.53 Uhr an meiner Wohnungstür. Ich war noch nicht einmal geduscht.»

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Die Überpünktlichkeit habe bei ihm zunächst für Irritation gesorgt. «Anscheinend ist so sieben Minuten vor der Zeit Schweizer Pünktlichkeit», sagt er im Video und fügt später hinzu: «Ihr seid ja zu perfekt, um wahr zu sein.»

«Die Frauen hier sind sehr gut angezogen»

Was dem Deutschen bei den Schweizer Frauen noch aufgefallen ist? Blick hat bei Lukas Feeken nachgefragt. «Die Frauen sind sehr gut angezogen, vor allem in Zürich. Alle sehen aus wie aus der Vogue. Das ist ein Kulturschock, aber ein positiver.»

Zu dem überpüntklichen Erscheinen seiner Verabredung, sagt er: «Für mich war das ein schönes Zeichen. Diese Verlässlichkeit gilt in der Schweiz scheinbar nicht nur bei Zügen, sondern auch bei Dates.»

Die Schweizer Frauen beschreibt Feeken als «sehr präsent und ehrlich». Er habe schon auf vielen Orten dieses Welt gedatet. So direkt wie in der Schweiz, seien seine Bekanntschaften nie gewesen. «Weniger Spielchen und nicht dieses drumherum reden.» Man wisse zu jederzeit des Dates, woran man sei.

Saubere Strassen begeistern ihn

In einem anderen viralen Video richtet Feeken den Fokus auf die Sauberkeit und Infrastruktur in Schweizer Städten. «Ich möchte mal kurz festhalten, wie geil die Schweizer darin sind, ihre Strassen schön zu machen», schwärmt der Deutsche. Die Kombination aus Nutzbarkeit und Ordnung fasziniere ihn. «Brunnen mit Trinkwasser an jeder zweiten Ecke. Das siehst du nur in der Schweiz», kommentiert er erstaunt.

Trotzdem: In die Schweiz ziehen kann sich Feeken zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen. So sehr er die Sommer in der hier schätze, liebt er es mindestens genau so sehr, die Welt zu erkunden. «Ich sehe mich nicht das ganze Jahr über in der Schweiz», sagt er zu Blick. «Ich bin Reisender.» Sein nächstes Abenteuer führt ihn in den Norden Albaniens.