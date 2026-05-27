Twenty4Tim liebt nicht nur einen Schweizer – sondern jetzt auch die Schweiz selbst. Während eines Kurztrips in der Heimat seines Freundes gerät der deutsche Influencer mächtig ins Staunen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencer Twenty4Tim besucht mit Partner Edin Zürich und das Tessin

Begeistert von Landschaft und Schoggi, kritisiert er hohe Schweizer Preise

3,5 Mio. Follower verfolgten den Trip

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass der deutsche Influencer Twenty4Tim (25) sein Herz an einen Schweizer verschenkt hat, ist schon seit April bekannt. Damals machte er seine Beziehung mit dem Zürcher Edin Volarov (23) öffentlich. Höchste Zeit also, dass er die Heimat seines Liebsten einmal kennenlernt.

Das dachte sich wohl auch Twenty4Tim, der bürgerlich Tim Maximilian Kampmann heisst, und plante prompt einen Kurztrip in das Nachbarland. Er überraschte seinen Partner in Zürich, gemeinsam verbrachten sie daraufhin ein Wochenende im Tessin – und Tim kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

«So verdammt teuer in der Schweiz»

Twenty4Tim lässt seine 3,5 Millionen Follower ausgiebig an seinem Schweiz-Trip teilhaben. Begeistert postet er seine Erlebnisse; er teilt mit seinen Fans nicht nur den Moment, in dem er seinen Freund zu Hause überrascht – er schwärmt auch vom «sprachlos» machenden Anblick der Berge und vor allem von Schweizer Schoggi.

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Dazu postet er ein Video von einer Schokoladentheke, begleitet von der Aussage: «Wenn dein Freund Schweizer ist, hat das Kalorienzählen keinen Sinn mehr.» Mit Einkaufstaschen voll Schokolade verlassen sie das Geschäft und freuen sich über ihre Ausbeute. Nur von den Schweizer Preisen ist Tim weniger begeistert: «Alter, es ist ja so verdammt teuer in der Schweiz. Das ist ja der absolute Vollwahnsinn», schreibt er auf Instagram.

«Ich akzeptiere die Schweiz jetzt auch als Land»

Sein Freund Edin wiederum nimmt die Fans mit auf eine gemeinsame Bootstour auf dem Luganersee während ihres Kurztrips nach Lugano TI. Er freut sich, Tim die schöne Stadt zeigen zu können. «Ich war als Jugendlicher öfter hier und hab den Ort schon immer sehr gemocht», so Edin. «Es fühlt sich auch gar nicht mehr an wie die Schweiz, denn ich würde auch behaupten, dass 90 Prozent der Menschen hier nur Italienisch sprechen.»

Es ist für den deutschen Influencer Tim also auch eine gute Gelegenheit, sich etwas Grundwissen über die Schweiz anzueignen: «Bevor ich Edin kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass es in der Schweiz verschiedene Bereiche gibt: die italienische Schweiz, die französische, die deutschsprachige», so Tim. Ausserdem merkt er lachend an: «Ich akzeptiere die Schweiz jetzt auch als Land. Vorher war es für mich ein an Deutschland grenzendes Dorf.»

Twenty4Tim ist nicht der einzige internationale Promi, den es in den letzten Tagen in die Schweiz verschlagen hat. Samu Haber (50), Sänger der Band Sunrise Avenue, kam anlässlich der Eishockey-WM – genauer gesagt, des Spiels zwischen der Schweiz und seinem Heimatland Finnland – nach Zürich. Auf Instagram postete er ein Video von sich, wie er mit dem Velo und entsprechendem Eishockeytrikot durch die Stadt fährt.