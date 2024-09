1/7 Seit Anfang 2023 nimmt Influencer Twenty4Tim, bürgerlich Tim Kampmann, seine Follower auf Instagram mit auf seine Abnehmreise.

Diesen Sommer ging es in der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps für einige der Teilnehmenden ums Abnehmen. Ein Ex-Dschungelcamper nimmt seine Follower auf Instagram aber schon seit geraumer Zeit auf seine Abnehmreise mit – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Seit Anfangs 2023 hat Influencer Twenty4Tim (23), bürgerlich Tim Kampmann, mit Disziplin und Ehrgeiz eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht. Zur Feier seines neusten Meilensteines hat er ein neues Vorher-Nachher-Bild mit seinen Followern geteilt. «Von 103 kg auf 78 kg», schreibt er dazu.

Nun kann er wieder strahlen

In seinem Post erklärt der Influencer zudem, wie er sich Anfang letzten Jahr «aus dem Nichts» dafür entschlossen habe, endlich abzunehmen. Es sei «schon krass, wenn man sich jetzt anschaut, wie aus der 103 kg nun Stückchen für Stückchen eine kleinere Zahl geworden ist.»

Damals sei es ihm körperlich sowie psychisch nicht mehr gut gegangen. Schon in der Vergangenheit redete der 23-Jährige offen über den Hass, die Negativität und die Beleidigungen, die er erhielt, wodurch er sein Lächeln verlor. «Ich bin in eine Fresssucht gefallen, habe absolut keinen Sport mehr gemacht», gestand er vor einem Jahr. Auch hatte er Atemprobleme, litt an Müdigkeit und war unmotiviert.

Sein Schlüssel zum jetzigen Erfolg? Gesunde, frisch gekochte Mahlzeiten und regelmässiger Sport. Seitdem strahle er wieder und merkt, wie es ihm bessergeht.

Fans reagieren positiv

Durch seine Offenheit möchte er seinen Fans ein Vorbild sein und verdeutlicht deswegen: «Für mich persönlich war es ein Kampf und definitiv keine gerade Strecke. Auch Gewichtszunahmen waren vorhanden.» Das Wichtigste sei jedoch, dass er sich «ENDLICH diesen Druck nehmen» will, auf seinem Kanal «perfekt aussehen zu müssen.»

Seine Follower sind begeistert davon. In den Kommentaren finden sich hauptsächlich positive Reaktionen und unterstützende Kommentare wieder. «Du hast meinen allergrössten Respekt. Was du erreicht hast, ist Wahnsinn», lobt eine Nutzerin mit Herzaugen- und Flammenemojis, während eine andere schreibt: «Dieses Durchhaltevermögen hätte ich auch gerne.»

Doch einige in seiner Community stehen dem Ganzen kritisch gegenüber und vermuten, dass Fotoshop und Ozempic dahinter stecken. «Photoshop deine Bilder nicht», heisst es so zum Beispiel.