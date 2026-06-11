Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Maren Wolf (34) teilt Diagnose Morbus Menière mit zwei Millionen Followern

Symptome: Schwindel, Hörverlust, Tinnitus – Krankheit chronisch, aber behandelbar

2023 Bandscheiben-OP, Mai 2026 Abschied von Kater Finn nach 13 Jahren

Saskia Schär Redaktorin People

Die deutsche Influencerin Maren Wolf (34) hatte in letzter Zeit mit heftigen Schwindelanfällen, Hörverlust und Übelkeit zu kämpfen. Nun hat sie für all diese Symptome eine Erklärung: Morbus Menière. Die Diagnose teilt sie mit ihren knapp zwei Millionen Followern auf Instagram.

«Ja, was machen wir da jetzt?», fragt sie etwas ratlos in die Kamera. Die Antwort gibt sie sich mit einem «nichts eigentlich» gleich selbst. Sie werde nun die verschriebenen Tabletten nehmen und «Stress runterfahren» und einfach versuchen «damit klarzukommen». Sie müsse nun erstmal gucken, wie sie mit dem Ganzen umgehe und hofft einfach, «dass nicht noch mal so ein Anfall kommt».

Bei Morbus Menière handelt es sich um eine chronische Erkrankung des Innenohrs. Wie das Universitätsspital Zürich schreibt, ist die Ursache nicht direkt bekannt. Man geht jedoch davon aus, «dass es sich beim M. Menière um eine multifaktoriell bedingte Störung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes des Innenohres handelt».

Symptome sind unter anderem die von Maren Wolf bereits erwähnten Schwindelanfälle, die sich teils über Stunden erstrecken können. Hinzu kommen ein meist einseitiger Hörverlust sowie Tinnitus. Die Krankheit gilt als nicht heilbar, jedoch gut behandelbar.

Bandscheibenvorfall und Verlust der Katze

Nebst dem Morbus Menière machte Maren Wolf zuletzt auch ein erneuter Bandscheibenvorfall zu schaffen. Bereits 2023 liess sie sich deswegen operieren. Im Februar unterzog sie sich zudem ihrer zweiten Lipodöm-Operation. Nach den Beinen waren zu Beginn des Jahres die Arme dran.

Weiterer Kummer bereitet der Mutter eines fünfjährigen Sohnes ihr Büsi. Im Mai musste sie sich nach 13 Jahren von ihrem Kater Finn verabschieden. Ein herber Schlag für die Influencerin und ihre Familie.