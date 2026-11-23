Ein Brite wird beim Spiel FC Zürich gegen St. Gallen von einem Zürcher Fan aufgefordert, das Stadion zu verlassen. Der Influencer versteht die Welt nicht mehr und schiesst auf Instagram gegen die FCZ-Anhänger.

Darum gehts Beim 2:2 verliess Influencer Henry Moore den Letzigrund

Ein FCZ-Fan habe ihn zum Gehen gedrängt, so der Brite

Er kritisierte Zürich, gab später aber nur sich die Schuld

Fynn Müller People-Redaktor

Wirbel im Letzigrund: Beim Spiel zwischen Zürich und St. Gallen (2:2) kommt es auf den Rängen zu einem Zwischenfall. Wie der britische Influencer Henry Moore auf Instagram berichtet, musste er das Stadion am Sonntagnachmittag vorzeitig verlassen. FCZ-Fans hätten ihn aus dem Stadion gemobbt!

Eigentlich wollte der Brite einen Vlog für seine sozialen Netzwerke drehen. Er holte sich ein Ticket für den Sektor D. Nicht für die Kurve, sondern für die Sitzplätze nebendran. Plötzlich sei ein FCZ-Fan vor ihm gestanden und habe ihm geraten, besser zu gehen. «Ich sage dir das noch freundlich, andere werden das nicht so nett tun», habe er zu ihm gesagt.

Für den Influencer, der auf seinem Account regelmässig neue Städte erkundet und daraus ein Video macht, ist der Fall klar. «Ich wurde aus dem Stadion gemobbt. Ich bin schockiert!» Sein Fazit zur Limmatstadt fällt dementsprechend hart aus: «Ich komme nie wieder nach Zürich!»

«Die Schweiz ist total überbewertet»

In den Kommentaren unter seinem Video wird er noch deutlicher: «Das war mit Abstand der feindseligste Ort, an dem ich je war. Ich verstehe die Fussballkultur, versteht mich nicht falsch, ich war schon in Stadien auf der ganzen Welt. Aber stellt euch vor, einen Touristen bei einem Fussballspiel so zu behandeln. Man sollte seine Gäste willkommen heissen. Wenn jemand aus dem Ausland zu meinem Heimatklub käme, wäre ich buchstäblich geehrt und würde ganz neugierig nachfragen.» Sein Fazit zur Schweiz lautet: «Kontroverse Meinung, aber die Schweiz wird total überbewertet, so teuer, und das Wetter ist schrecklich.»

Ein Detail fällt dabei sofort auf: sein knallpinker Pullover. Ein Nutzer schreibt, diese Farbwahl sei suboptimal gewesen. Der Influencer antwortet: «Stimmt, Kumpel, ich bin wohl nicht unauffällig genug gewesen. Aber ich sehe wohl einfach in jedem das Gute. Wenn jemand in Pink, Violett oder Blau zu meinem Klub käme, würde ich ihn deswegen nicht anders behandeln.» Andere Nutzer erinnern den Influencer daran, dass das Filmen im Stadion unerwünscht sei – besonders in oder neben der Fankurve.

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Das Feedback unter dem Video ist nicht ausschliesslich negativ. «Die vielen netten Schweizer, die mich wieder einladen, finde ich richtig schön, danke euch. Ich glaube, ich hatte einfach eine unglückliche Zeit im Land. Im Rückblick gebe ich niemandem ausser mir die Schuld», schreibt er abschliessend.

Blick hat den FC Zürich um eine Stellungnahme gebeten. Die Antwort steht noch aus.