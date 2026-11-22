Der FC Zürich schlägt Yverdon in einer umkämpften Partie 2:1. Weniger Mühe hat Servette, das den FCSG gleich mit 5:0 schlägt.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Frauen des FC Zürich finden nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen wieder auf die Siegerstrasse zurück. Nachdem man zuletzt gegen Schlusslicht St. Gallen noch Punkte liegen gelassen hat, gibt es gegen das abstiegsbedrohte Yverdon einen knappen 2:1-Sieg.

Dabei tun sich die Zürcherinnen auch gegen die Waadtländerinnen durchaus schwer. Dank Naomi Megroz geht der FCZ dennoch mit einer Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte erhöht Janina Egli gar, doch Yverdon gibt sich nicht geschlagen. Nach dem Anschlusstreffer durch Leane Fontaine will der Ausgleich allerdings nicht mehr gelingen.

Im zweiten Spiel des Tages macht Servette mit dem FCSG kurzen Prozess. Erst 20 Sekunden sind in Genf gespielt, als Gloria Marinelli das Heimteam in Führung bringt. Eine Antwort drauf hat das Schlusslicht nicht, Meriame Terchoun und Paula Serrano Castano erhöhen noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0.

Und auch nach der Pause lassen die Genferinnen nicht locker. Ein Doppelschlag von Stefanie De Alem und Ghoutia Karchouni sorgt für den 5:0-Endstand. Mit dem fünften Sieg in Folge stellt Servette den Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger GC wieder her. Der FCSG hingegen befindet sich nach wie vor am Ende der Tabelle.

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