Beim FCZ überzeugt Goalie Silas Huber. Ohne ihn wären die Zürcher wohl nicht mehr zum Ausgleich gekommen. Der Schlussmann hält in der zweiten Halbzeit gleich mehrfach sehr stark und sorgt so dafür, dass die Espen ihre Führung nicht ausbauen. Auch für Torschütze Emmanuel, der seinen Energieanfall mit einem tollen Distanzschuss krönt, gibts die Note 5.
Weniger gut kommt dagegen Liviano Commenencia weg. Er trabt vor dem 1:1 nur langsam nach hinten und lässt so Gegenspieler Daschner aus den Augen, der später für Hunziker auflegen kann. Auch Doron Lichtenstein erhält eine ungenügende Note, ihm unterlaufen schlicht zu viele Ballverluste. Vorne bleiben Spadanuda und Kény unauffällig, immerhin kann Letzterer durch seinen kämpferischen Auftritt überzeugen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8