DE
FR
Abonnieren

Ex-Miss-Schweiz wuchs in Kanada auf
Bianca Sissing im Nationen-Dilemma

Am Mittwochabend trifft die Nati in Vancouver auf Kanada – eine besondere Begegnung für Bianca Sissing. Die Ex-Miss-Schweiz wurde in Kanada geboren und fiebert für beide Teams mit.
Publiziert: 10:31 Uhr
|
Aktualisiert: 10:34 Uhr
Kommentieren
1/7
Für wen schlägt das Herz von Bianca Sissing beim Spiel Schweiz – Kanada? Hier drückt sie bei der WM 2010 in Südafrika der Schweiz die Daumen gegen Honduras.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bianca Sissing zwischen Kanada und der Schweiz beim Spiel am Mittwochabend
  • Ex-Miss Schweiz spielte früher selbst Fussball und war im Highschool-Team
  • Sissing wegen Modeljob in Berlin unsicher, ob sie das Spiel sehen kann
RMS_Portrait_1114 (1).JPG
Michel ImhofTeamlead People

Wenn am Mittwochabend um 21 Uhr Schweizer Fussballfans gebannt auf den Bildschirm schauen und mit der Nati mitfiebern, ist Bianca Sissing (47) im Dilemma. Sie ist in Kanada geboren, in Toronto aufgewachsen, 2003 wanderte die Tochter einer Südafrikanerin und eines Schweizers in die Schweiz aus und wurde nur wenige Monate später zur Miss Schweiz gekürt. Nun die grosse Frage: Wem drückt sie die Daumen, wenn die Nati am Mittwochabend Schweizer Zeit in Vancouver gegen die Kanadier spielt?

«Mein Herz schlägt für beide Teams, für Kanada und die Schweiz. Ich kann mich beim besten Willen nicht für eine Seite entscheiden», sagt sie. «Wer besser spielt, soll gewinnen», so die diplomatische Antwort der Miss Schweiz von 2003.

Mehr zu Bianca Sissing
«Einmal wurde ich richtig sauer!»
Sissings Freund über «GNTM»
«Einmal wurde ich richtig sauer!»
Bianca Sissings «GNTM»-Aus sorgt für Fassungslosigkeit bei Fans
«Das ist unfassbar!»
Bianca Sissings «GNTM»-Aus sorgt für Entsetzen bei Fans
Bianca Sissing packt über Rausschmiss aus
Aus bei «GNTM»
Bianca Sissing packt über Rausschmiss aus
«Hab die Poolnudel genommen und mein Bett geschlagen»
Mit Video
Sissings Wut auf Ex-Partner
«Hab die Poolnudel genommen und mein Bett geschlagen»
Riesige Luxusvilla – alle streiten sich um ein Zimmer
Frauen vs. Männer bei «GNTM»
Alle streiten sich um ein Zimmer in der Luxusvilla!
«Das Abenteuer ist leider vorbei für dich, Bianca»
Klum hat kein Foto für Sissing
«Das Abenteuer ist leider vorbei für dich, Bianca»

Sie war überrascht von der Fussball-Euphorie der Schweizer

Vor über zwanzig Jahren wurde sie bei ihrem Umzug in die Schweiz schon von der Fussballbegeisterung der Schweizer überrascht, sagt sie. «Ich war wirklich erstaunt, wie populär Fussball hier ist. Deutlich mehr als in Kanada.» Wie es heute im Gastgeberland Kanada aussieht, kann sie nicht sagen. «Ich war schon lange nicht mehr dort.»

Zum Fussball hat die Ex-Miss und diesjährige «Germany's next Topmodel»-Teilnehmerin aber einen guten Draht. «Ich habe in meiner Schulzeit selbst Fussball gespielt, war in meiner Highschool sogar im Frauenteam Fussball und habe an Turnieren teilgenommen. Ich war in der Defensive, weil ich in meiner Jugend überdurchschnittlich gross war», so das heute 1,76 Meter grosse Model. 

«Dann habe ich einfach auf der Yoga-Matte geweint»
2:35
Sissing über Kinderlosigkeit:«Ich habe auf der Yoga-Matte geweint»

Ihr Ex-Freund spielte Fussball

Auch in der Schweiz hatte Sissing einen Bezug zum Fussball. Ihr erster Freund in der Schweiz, der Sprachlehrer Genesio Colatrella (54), war als Fussballer beim FC Kickers Luzern aktiv und trainiert heute die U17-Mannschaft beim FC Luzern. «Als ich mit ihm zusammen war, habe ich den Sport natürlich noch intensiver verfolgt und mehr Spiele geschaut. Aber das ist heute vorbei.» Heute ist Sissing mit dem Osteothai-Therapeuten Juan Carlos Russo (48) zusammen.

Die aktuelle Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko bekommt die studierte Psychologin und Besitzerin eines Yoga-Studios nur am Rand mit. «Ich habe mir bisher keinen ganzen Abend freigehalten oder ein komplettes Spiel angeschaut, weil ich sehr viel unterwegs bin», so das Model. «Aber ich schaue natürlich, wer weitergekommen ist und wie die Spiele ausgegangen sind.»

Während des Spiels modelt sie

Wie sie am Mittwochabend das Spiel von zwei ihrer drei Herzensnationen schaut, weiss sie noch nicht. «Ich bin in Berlin und habe einen Modeljob», sagt sie. «Ob ich das Spiel schaue, muss ich erst noch sehen. Ich drücke jedenfalls beiden fest die Daumen.»

«Geht bei dieser Show nicht um Model-Skills»
1:36
Sissing über GNTM-Aus:«Ich werde es nie verstehen»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen