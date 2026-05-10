Nach einer Trennung sucht der Zürcher Musiker Larry F in Portugal Abstand – und findet am Strand eine mysteriöse Flaschenpost. Die rätselhafte Nachricht inspiriert den «Ufojugend»-Interpreten zu seinem neuen, emotionalen Song «Fläscheposcht».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Musiker Larry F (38) findet Flaschenpost an Portugals Algarve-Strand

Nachricht inspirierte neuen Song «Fläscheposcht» über ungewisse Botschaften

Produktion mit Michael Schertenleib und Gabriel Spahni, bekannt von Pegasus

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach einer Trennung reiste der Zürcher Musiker Larry F (40) an die Algarve in Portugal, um Distanz zum Alltag zu gewinnen – und den Kopf zu lüften. Bei einem morgendlichen Spaziergang an der Küste entdeckte er zwischen Steinen und angespültem Holz zufällig eine Glasflasche.

Im Inneren befand sich ein handgeschriebener, deutschsprachiger Zettel, dessen Tinte durch Feuchtigkeit bereits teilweise verlaufen war. «Ich hätte fast nicht hingeschaut», erinnert sich der Musiker an den Moment des Fundes. Nur Fragmente wie «Zu spät ...» oder «Wenn du das liest ...» liessen sich auf dem Papier noch entziffern.

«Mich hat das extrem beschäftigt»

Obwohl Larry F die Nachricht nicht selbst verfasst hatte, beschäftigte ihn der Fund gerade im Kontext der kürzlichen Trennung nachhaltig. Besonders die Ungewissheit darüber, ob eine solche Botschaft ihr Ziel jemals erreicht, wurde für ihn zum zentralen Thema.

Er nahm die Flasche mit nach Zürich und verarbeitete dieses Gefühl im Studio zu seinem neuen Song. «Fläscheposcht». «Mich hat das extrem beschäftigt. Diese Unsicherheit – ob das, was man fühlt, überhaupt je ankommt», beschreibt Lars Badertscher, wie Larry F bürgerlich heisst, die Hintergründe der Entstehung. Das Werk thematisiere Worte, die man ohne Kontrolle über deren Verlauf losschickt, und das Wissen, dass manche Nachrichten vielleicht nie gelesen würden.

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Die Produktion des Titels erfolgte in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Produzenten, dem Schauspieler Michael Schertenleib (38), und Pegasus-Musiker Gabriel Spahni (37). Larry F, der vor allem durch seinen Hit «Ufojugend» nationale Bekanntheit erlangte, wolle mit seinem neuen Song eine reflektiertere Seite seines Schaffens zeigen.

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Über das fertige Ergebnis sagt er: «Der Song ist meine Version dieser Nachricht.» Für ihn ist das Lied eine persönliche Interpretation der fremden Botschaft, wobei er festhält: «Ein Song hilft dir, Dinge zu verstehen, die du sonst nicht greifen kannst.» Die eigentlichen Hintergründe des Fundes am Strand von Portugal werden wohl für immer ungeklärt bleiben.