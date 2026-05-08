Der Schweizer Sänger Baschi hat einen neuen Song veröffentlicht – und der kommt von ganz tief aus dem Herzen: Das Lied ist seinem Sohn gewidmet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baschi widmet seinem Sohn Lennon ein Lied

Das Album «Bürgin» erscheint am 7. August mit familiären Themen

Noch 90 Tage bis zur Veröffentlichung seines persönlichsten Werks

Jaray Fofana Redaktorin People

«Wir sind überglücklich» – so beschrieb Baschi (39, bürgerlich Sebastian Bürgin) seine Gefühle gegenüber Blick, als seine Frau Alana Netzer (38) und er am 16. April erstmals Eltern wurden. Nun hat der Schweizer Mundartsänger seinem Sohn Lennon Ron Bürgin sogar ein Lied gewidmet: «Neus Läbe» heisst der Track, der am Freitag erschienen ist.

Schon während der Schwangerschaft verriet Baschi gegenüber Blick, dass er im Studio stets mit dem Gedanken gearbeitet habe, dass das, was er gerade erschaffe, eines Tages auch sein Kind hören werde. Das Ergebnis ist sein bis heute persönlichstes Werk.

Ein Album als Liebeserklärung an die Familie

Das ruhige Lied gibt einen persönlichen Einblick in die Gefühlswelt des frischgebackenen Vaters. Darin singt Baschi über die Vorfreude, aber auch über die Nervosität vor der Geburt: «Ich liege oft no wach, dini Mam und ich hend eus Sorge gmacht, öb mir das schaffed mit dir.» Und über den Traum, der nun Wirklichkeit geworden ist: «Ich stell mir vor, wie mir drü endlich zeme sind, ich träum devo, wie mir zeme glücklich sind – wie ich mit dir en neue Sinn i mim Läbe find.»

«Neus Läbe» ist Teil von Baschis neuem Album «Bürgin», das am 7. August erscheint – in knapp 90 Tagen. Das Album trägt den bürgerlichen Nachnamen des Sängers.

Bereits der Titeltrack «Bürgin» beschwört Wurzeln und Familienzusammenhalt, und auch die kommende Generation wird darin erwähnt. Mit «Huus boue» folgte eine weitere Single, die Partnerschaft und Zusammenhalt ins Zentrum stellt. «Neus Läbe» rundet dieses familiäre Bild nun ab – ein Album, das ganz klar zeigt: Für Baschi hat ein neues Kapitel begonnen.