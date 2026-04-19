Im exklusiven Blick-Interview erzählt Baschi, wie er die Geburt seines Sohnes Lennon Ron erlebt hat. Jetzt meldet sich auch sein Schwiegervater und Fussballlegende Günter Netzer zu Wort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baschi und Alana Netzer wurden am 16. April Eltern

Günter Netzer besucht Enkel Ron Lennon Bürgin zweimal täglich

Geburt um 2.27 Uhr, Hochzeitspaar seit 2021 verheiratet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Baschi (39, bürgerlich Sebastian Bürgin) und seine Frau Alana Netzer (38) sind am 16. April 2026 um 2.27 Uhr Eltern geworden. Während der Schweizer Pop-Star im Blick-Interview Auskunft über die Geburt seines Sohnes Ron Lennon Bürgin gibt, meldet sich auch Schwiegervater und Fussballlegende Günter Netzer (81) zu seinem Enkelglück zu Wort.

«Ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt und ich weiss, dass ich damit privilegiert bin», sagt der Europa- und Weltmeister zu «Bild». «Das Geschenk, mit Alana eine Tochter zu bekommen war schon überragend. Was ich jetzt aber als Grossvater erleben darf, weckt in mir einer Begeisterung, von der ich mich keinen Moment befreien will.»

Netzer besucht seinen Enkel zwei Mal am Tag

Günter Netzer über die Freuden als Grossvater: «Jeden Morgen ist mein erster Gedanke bei dem Jungen und ich freue mich dann schon darauf, wenn ich seine kleinen Händchen und Füsse berühren darf. Ich besuche ihn und meine Tochter zweimal am Tag. Die Geburt hat unser Leben total verändert. Diese späte Erfüllung, nun Grosseltern geworden zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Damit verglichen haben alle anderen Dinge keinen Platz.»

Alana Netzer und Baschi haben sich an einem Abendessen unter Freunden kennengelernt und sind seit 2017 ein Paar. Drei Jahre später verlobten sich die beiden, bevor sie 2021 heirateten. Günter Netzer, der seine Tochter an den Altar führte, erfuhr erst durch seine Ehefrau Elvira von der Beziehung. «Wie es so ist, wurde der Vater als Letzter eingeweiht. Ich habe das gelassen hingenommen, weil ich weiss, dass meine Tochter genau weiss, was sie will», sagt die Deutsche Fussballlegende.

Taufe im Berner Oberland?

Die kirchliche Hochzeit fand damals in einer Kapelle in Lauenen im Berner Oberland statt, wo Alana als Kind bereits getauft wurde. Ob der Termin für Sohnemann Lennon Ron Bürgin in der gleichen Kapelle in der Nähe von Gstaad bereits gebucht wurde, bleibt noch offen.