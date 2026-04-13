Überraschung an der Energy Star Night in Basel. Die Morgenmoderatoren Vivi Kunkler und Daniel Studer haben auf der Bühne in der St. Jakobshalle geheiratet. Letztes Jahr hielt sie um seine Hand an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vivi Kunkler und Daniel Studer heiraten auf Energy Star Night in Zürich

Moderatorin machte 2025 Heiratsantrag bei gleicher Veranstaltung auf der Bühne

Hochzeit fand vor tausenden Zuschauern während Event am 12. April statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Seit sechs Jahren wecken Vivian Kunkler (32) und Daniel Studer (50) jeden Tag die Hörer von Energy Basel. Dass sie ihren Job mit Leib und Seele machen, bewiesen die beiden bereits letztes Jahr an der Energy Star Night: Moderatorin Vivian machte ihrem Daniel live auf der Bühne einen Heiratsantrag. «Wenn du es nicht machst, muss ich halt», witzelte Vivi Kunkler und ging auf die Knie.

Am 10. April 2026 legten sie noch einen drauf – und heirateten live auf der Bühne vor rund 10'000 Zuschauern an der Energy Star Night in der St. Jakobshalle in Basel. Die Idee dazu entstand ganz natürlich: «Wir haben gemerkt, dass es genau ein Jahr nach dem Antrag ist – und wir sind ja sowieso mit dem Geschäft verheiratet, so fanden wir, es wäre doch eine witzige Idee», sagt Vivi Kunkler mit einem Lachen gegenüber Blick.

Am Morgen zum Standesamt

Die 32-Jährige strahlt bei der Bühnentrauung in einem weissen Hochzeitskleid mit Schleppe – begleitet von ihrem Vater tritt sie auf die Bühne, ihr Bräutigam im schicken Anzug wartet bereits am Altar. Aufgeregt? Nicht wirklich. «Wir waren relaxed – wir hatten gar nicht so viel zu tun, das haben die Organisatoren übernommen», erzählt Kunkler. Nur kurz vor dem grossen Moment wird sie doch etwas nervös: «Weil mein Papa dabei war und es sein erstes Mal auf einer so grossen Bühne war.» Als sie sich nach dem Jawort küssen, jubelt das Publikum vor Begeisterung.

Bereits am Morgen desselben Tages, um 11 Uhr, besiegeln die beiden ihre Liebe standesamtlich. «Wir wollten wirklich, dass es zählt und eine Bedeutung hat, wir wollten keine Fake-Hochzeit», sagt sie. Im engsten Kreis von nur fünf Familienmitgliedern geben sie sich das Jawort – den engen Freunden verraten sie erst eine Woche vorher von ihren Plänen. Ein grosses Fest soll im Herbst folgen.

Menschen lieben die Liebe

Besonders bewegt zeigt sich Vivi Kunkler von der Reaktion der Fans: «Es ist so schön gewesen – das hat mich fast am meisten gefreut. Wie viel Liebe man bekommt, von den Energy-Fans, aber auch von völlig Fremden. Wie viel Freude die Menschen haben, wenn man Ja zueinander sagt – das war eine so schöne Erfahrung.»

Für die passende musikalische Stimmung sorgen an diesem Abend unter anderem Stress (48), ZIAN (32), Iggi Kelly (23) und Hecht, die gemeinsam mit weiteren Acts die Halle zum Beben bringen.