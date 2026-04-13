Patent Ochsner kehrt den Prozess um: Erst Tour, dann Album! Ab Februar 2027 wird der Konzertsaal zum Labor, wo neue Songs live entstehen. Tickets ab 17. April 2026 erhältlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patent Ochsner tourt 2027 mit neuen Songs vor Albumproduktion

17 Konzerte in Basel, Luzern, Bern und Zürich geplant

Tickets ab 17. April 2026, Preise ab CHF 47 erhältlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Schöne Nachrichten für alle Patent-Ochsener-Fans: Die Band geht im nächsten Jahr auf Tour. Wer sich dabei allerdings auf einen Abend voller altbekannter Hits wie «W. Nuss vo Bümpliz», «Bälpmoos» oder «Scharlachrot» freut, dürfte dabei das Nachsehen haben, die Band geht neue Wege, lässt ihre alten Klassiker für einmal aussen vor und spielt auch nicht die Lieder eines neuen Albums, das kommt erst noch – erst die Tour, dann das Album.

Die Fans bekommen somit hauptsächlich unveröffentlichtes Material zu hören. Der Konzertsaal wird auch dank ihnen zum Labor, die Bühne zum Proberaum. Was heute eine Skizze ist, könnte morgen ein Klassiker sein. Routine? Fehlanzeige. Passenderweise trägt die Konzertreihe den Titel «Die neue Tour von Patent Ochsner - Achtung: Probe!».

Vorverkaufsstart am kommenden Freitag

Ab dem 5. Februar 2027 können Fans live miterleben, wie die Musik in Echtzeit wächst – ein einzigartiges Konzept, das die Band laut Gadget bewusst gewählt hat, da «sich Songs auf der Bühne immer weiterentwickeln». Mit dem auf Tour gereiften Material geht es danach ins Studio, wo wie all den gesammelten Ideen und Rückmeldungen an einem neuen Album gearbeitet wird.

Die Tour führt die Band rund um Frontman Büne Huber (64) vom Stadtcasino Basel übers KKL Luzern, hin ins Casino Bern und nach Zürich ins Theater 11. Insgesamt spielen sie im kommenden Februar und März 15 Konzerte.

Tickets für dieses besondere Live-Erlebnis gibt es ab Freitag, 17. April 2026, um 12.15 Uhr. Die Preise starten bei 47 Franken für Plätze mit eingeschränkter Sicht und ab 87 Franken ohne optische Hindernisse vor der Nase. Tickets sind über ticketcorner.ch erhältlich.