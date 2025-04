1/5 Viviane Kunkler(31) und Daniel Studer (49) haben sich verlobt. Foto: Zvg

Darum gehts Viviane Kunkler verlobt sich live bei Energy Star Night

Sie macht den Antrag, nicht ihr Freund Daniel Studer

Verlobung fand vor 13'000 Zuschauern statt

Fynn Müller People-Redaktor

Da wird die Musik kurz nebensächlich! Seit sechs Jahren wecken Viviane Kunkler (31) und Daniel Studer (49) jeden Tag die Hörer von Energy Basel. Jetzt haben sie sich live an der diesjährigen Energy Star Night im Hallenstadion verlobt – vor 13'000 Zuschauern.

Die Tradition besagt, dass der Mann den Antrag macht. Nicht so beim Energy-Duo. «Wenn du es nicht machst, muss ich halt…», witzelt Vivi Kunkler und geht auf die Knie. Sie warte seit Jahren auf einen Antrag von ihrem Freund, aber nie sei etwas gekommen. Also nimmt die Radio-Moderatorin all ihren Mut zusammen und stellt Studer live auf der Bühne die alles entscheidende Frage. Und ja, er will!

Paar sitzt täglich aufeinander

Für viele ist es eine Horrorvorstellung, neben dem Privatleben auch den Arbeitsalltag mit dem Lebensgefährten zu teilen. «Logisch müssen wir jetzt mehr darauf achten, einander Freiräume zu geben», meinte Kunkler 2020 zu Blick.

«Ich finde es wichtig, dass Daniel seinen fixen Männerabend hat und ich mich regelmässig mit meinen Freundinnen treffe.» Sie seien ohnehin kein Paar, das nur im Doppelpack zu haben ist.