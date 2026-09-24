Beim Zurich Film Festival darf es funkeln, fliessen und ein bisschen nach Filmstar aussehen. Entscheidend ist nur, dass der Look nach Gala und nicht nach «Ich war vorher noch schnell im Gym» schreit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Zürcher Filmfestival herrscht bei Premieren Black-Tie-Dresscode mit Glamour

2025 beeindruckte Dakota Johnson in kobaltblauer Gucci-Robe mit Tüllrock

Sneakers, Adiletten und überladene Outfits gelten als absolute No-Gos

Valeska Jansen

Der grüne Teppich ist die Zürcher Version des grossen Hollywood-Moments – nur mit etwas weniger L.-A.-Drama und deutlich höherer Wahrscheinlichkeit, dass man später noch ein Tram nach Hause nimmt. Für eine Galapremiere gilt meist der Dresscode Black Tie: Herren sind mit Smoking, Fliege und guten Lederschuhen auf der sicheren Seite; bei Damen funktionieren lange Roben, elegante Hosenanzüge oder festliche Jumpsuits. Ein schwarzer Businessanzug mit Krawatte ist zwar nicht falsch, aber ungefähr so aufregend wie die Sicherheitsansage vor dem Film.

Die Dos

Sich für eine klare modische Idee entscheiden. Eine Robe mit besonderer Silhouette, ein Smoking in tiefem Nachtblau, tolle Ohrringe oder ein starker Farbton reichen völlig. Dakota Johnson zeigte 2025, wie das geht: Für ihre Ehrung mit dem Golden Eye Award erschien sie in einer kobaltblauen Gucci-Robe mit transparentem Spitzenoberteil und voluminösem Tüllrock. Der Look war gewagt, aber präzise gestylt – kein Accessoire-Overkill, kein unnötiger Schnickschnack, einfach grosses Kino. Ebenfalls ein Do: das Outfit vorab einem Realitätscheck unterziehen. Kann man darin Treppen steigen, sitzen, einen Apérodrink halten und für Fotos posieren, ohne dass die Schleppe ein Eigenleben entwickelt? Dann ist man bereit. Auch Vintage, geliehene Abendmode und das Wiedertragen eines Lieblingsstücks sind sehr willkommen: Stil hat nichts mit einem einmaligen Ausflug der Kreditkarte zu tun.

Die Don’ t s

Den Dresscode als unverbindliche Stimmungsempfehlung behandeln. Besonders legendär wurde 2021 der Auftritt zweier Tiktoker an der Bond-Premiere: Kurzarmhemden, Adiletten und Retrosonnenbrillen sorgten für Gesprächsstoff – passten aber ungefähr so gut zu James Bond wie ein Badetuch zum Martini. Selbst ein Stylist hielt fest, dass Sneakers und schlecht sitzende Freizeitblazer bei solchen Premieren besser zu Hause bleiben sollten. Ebenfalls lieber vermeiden: einen ganzen Trendbericht am Körper tragen. Pailletten, Federn, transparente Einsätze, XXL-Schmuck, Plateauschuhe und Logo-Bag mögen einzeln wunderbar sein. Zusammen wirken sie allerdings schnell, als hätte man die Garderobe nach einem Stromausfall entschieden. Oder wie meine Grossmutter zu sagen pflegte:

«Sieht aus wie aus der Mottenkiste gehüpft.»

Zusatztipps für die perfekte Begleitung

Für den perfekten Auftritt zu zweit lohnt sich eine kleine Zusatzrolle für den galanten Herrn: Er trägt nicht nur den Smoking, sondern im Idealfall auch das diskrete Notfallset. Ein sauberes Stoff- oder Papiertaschentuch rettet kleine Make-up-Momente, verschütteten Champagner oder die plötzlich sehr emotionale Rede. Eine Sicherheitsnadel hilft, wenn sich Träger, Saum oder Knopf selbständig machen wollen; ein oder zwei Blasenpflaster sind Gold wert, wenn die neuen Sandaletten nach dem Fototermin ihren wahren Charakter zeigen. Dazu ein Mini-Nähset, ein neutraler Haargummi, ein kleines Päckchen Reinigungstücher und allenfalls ein Pflaster für den eigenen Schuh. Ein guter Begleiter erkennt einen modischen Notfall, bevor er zum Programmpunkt wird und erwähnt ihn selbstverständlich nie wieder.

Extratipp

Das Parfum dezent dosieren, die Sonnenbrille nach Sonnenuntergang einpacken und die Schuhe vorher einlaufen. Der beste ZFF-Look ist glamourös, persönlich und so bequem, dass man sich nach dem Blitzlichtgewitter tatsächlich noch auf den Film konzentrieren kann.

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