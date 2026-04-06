Erwin Bach, Witwer von Tina Turner, spricht drei Jahre nach ihrem Tod über ihre Liebe. Vertrauen war das Geheimnis ihrer Ehe, der Altersunterschied spielte keine Rolle. Jetzt würdigt er sie im Vorfeld des Musicals in Zürich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erwin Bach spricht über seine Liebe zu Tina Turner in Interview

Tina Turner trotzte Schicksalsschlägen mit «innerer Sonne» als Kraftquelle

Turner lebte ab 1995 bei Zürich, Musical kehrt 2026 nach Zürich zurück War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Fast drei Jahre nach dem Tod von Tina Turner (1939–2023) öffnet sich ihr langjähriger Ehemann Erwin Bach (70) wie selten zuvor. Im Gespräch mit der «NZZ am Sonntag» erinnert sich der Musikproduzent an die einzigartige Verbindung mit der verstorbenen Rock-Ikone. «Meine verstorbene Frau ist natürlich in meinen Erinnerungen präsent. Wenn ich im Radio zufällig einen Song von ihr höre. Wenn ich sie in Gedanken vor mir sehe», sagt Bach.

Die Liebesgeschichte der beiden begann 1985 am Flughafen Köln. Bach, damals bei der Plattenfirma EMI tätig, wurde beauftragt, die Sängerin dort abzuholen. Was als zufällige Begegnung begann, entwickelte sich zu einer der berühmtesten Liebesgeschichten der Musikgeschichte. Sie blieben bis zu ihrem Tod unzertrennlich.

«Innere Sonne war Tinas Kraftquelle»

Für Bach war das Fundament ihrer Beziehung glasklar: «In einer guten und funktionierenden Beziehung, egal ob es sich um eine Liebesbeziehung oder auch um eine freundschaftliche Beziehung handelt, übernimmt das Vertrauen. Das empfinde ich nicht nur als vollkommen normal, sondern auch als ein Privileg des gegenseitigen Vertrauens.»

Der Musikproduzent sprach auch über die Stärke, die Tina Turner trotz ihrer schweren Schicksalsschläge ausstrahlte. Sie hatte ein Leben voller Herausforderungen – angefangen bei einer lieblosen Mutter über die toxische Ehe mit Ike Turner (†76) bis hin zu einem Schlaganfall, Darmkrebs, Nierenversagen und dem tragischen Tod ihres ältesten Sohnes. Bach betont: «Diese innere Sonne war Tinas Kraftquelle.»

Altersunterschied war nie ein Thema

Auch der Altersunterschied zwischen ihnen – Turner war 16 Jahre älter als ihr Ehemann – war nie ein Thema. «Manchmal hatte und habe ich den Eindruck, dass der Altersunterschied andere deutlich mehr beschäftigt als uns selbst. Für Tina und mich war das eigentlich nie ein wirklich wichtiges Thema», erklärt er.

Das Interview ist zeitgleich mit der Rückkehr des Erfolgsmusicals «TINA – Das Tina Turner Musical» nach Zürich erschienen. Für Erwin Bach, der gemeinsam mit Tina Turner viele Jahre in Küsnacht lebte, ein emotionaler Moment: «Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, und ich bin mir sicher, dass es auch ein solch besonderer Moment für Tina gewesen wäre.»

Die Schweiz war für Tina Turner mehr als nur ein Wohnort – es war ihre zweite Heimat. Wie «Bild» berichtete, lebte die Sängerin seit 1995 in der Nähe von Zürich und genoss die Ruhe und Zurückgezogenheit. Ihre Liebe zur Schweiz, so wie die Liebe zu ihrem Mann, ist ein bleibendes Vermächtnis.