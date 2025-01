Sensationelle Entdeckung für Tina-Turner-Fans: Ein verschollener Song aus dem Album «Private Dancer»-Album wurde wiederentdeckt. «Hot For You, Baby» wurde heute Donnerstag erstmals auf BBC Radio 2 gespielt und erscheint auf einer Jubiläumsausgabe des Kultalbums.

1/5 Gute Neuigkeiten für Fans von Tina Turner (†83). Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Verschollener Tina-Turner-Song wiederentdeckt und erstmals im Radio gespielt

Song ursprünglich für Album «Private Dancer» aufgenommen, galt als verloren

«Private Dancer» verkaufte sich über 10 Millionen Mal und gewann drei Grammys

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ein verloren geglaubter Song von Tina Turner wurde wiederentdeckt. Die britische BBC spielte den Track «Hot For You, Baby» heute Donnerstag zum ersten Mal in der Morgensendung «The Breakfast Show» auf Radio 2. Der Song, der ursprünglich für Turners bahnbrechendes Album «Private Dancer» aufgenommen wurde, galt jahrelang als verschollen. Jetzt, 40 Jahre nach der Veröffentlichung des Albums, wurde das Masterband bei der Zusammenstellung einer Jubiläumsausgabe gefunden.

Die Wiederentdeckung des Songs, der offenbar ursprünglich 1979 aufgenommen wurde, wirft ein Schlaglicht auf Turners bemerkenswerte Karriere. Turner, die im Mai 2023 in Küsnacht ZH starb, stand Anfang der 1980er am Tiefpunkt ihrer Laufbahn, als sie mit den Aufnahmen zu «Private Dancer» begann. Nach ihrer Trennung von Ike Turner (1931–2007) war sie mittellos und spielte schlecht bezahlte Kabarett-Shows, um ihre Schulden zu bezahlen.

Drei Grammys für «Private Dancer»

Doch «Private Dancer» sollte alles ändern. Das Album, das im Mai 1984 veröffentlicht wurde, katapultierte Turner zurück an die Spitze der Charts. Mit Hits wie «What's Love Got To Do With It» und «Better Be Good To Me» verkaufte es sich über 10 Millionen Mal und gewann drei Grammys.

Die Entscheidung, «Hot For You, Baby» nicht auf das ursprüngliche Album zu packen, erscheint im Nachhinein nachvollziehbar, schreibt BBC-Musikexperte Mark Savage. Der Song klinge im Vergleich zu den raffinierten, souligen Tracks auf «Private Dancer» etwas kitschig. Trotzdem würden sich Fans freuen, Turner in Höchstform zu hören.

«Erinnerung an einzigartiges Talent»

Mark Goodier (63), der derzeit die Radio 2 Breakfast Show moderiert, ergänzt: «Etwas Neues von Tina Turner zu hören, ist ein Geschenk für Fans aller Generationen und eine Erinnerung an ihr einzigartiges Talent». «Hot For You, Baby» wird nicht nur als Single veröffentlicht, sondern auch Teil einer neuen Deluxe-Edition von «Private Dancer» sein, die im März erscheinen soll. Die Sammlung wird B-Seiten, Remixe und Live-Tracks enthalten, sowie einen Film von Turners Auftritt in der NEC Arena in Birmingham im März 1985, mit Gastauftritten von David Bowie (1947–2016) und Bryan Adams (65).