In Bronswille Tennessee wurde eine Statue zu Ehren der 2023 verstorbenen Sängerin Tina Turner errichtet. Das Problem: Das Kunstwerk erinnert eher an eine Karikatur als an die Künstlerin selbst.

1/7 Gespannt warten die Fans von Tina Turner (†83) auf die Enthüllung der Statue in der Heimatstadt der Sängerin, Brownsville, Tennessee. Bevor eine Verwirrung entsteht: Die Frau rechts im Publikum ist nicht Tina Turner, sondern ein Fan am Event. Foto: AP

Darum gehts Neue Tina-Turner-Statue in Tennessee enthüllt, sorgt für Spott

Fans kritisieren mangelnde Ähnlichkeit, vergleichen mit Fast-Food-Maskottchen

Grosse Mähne, kurzer Rock, ikonische Pose – mit diesen Schlüsselelementen wurde die neue Statue von Tina Turner (1939-2023) in Brownsville im US-Bundesstaat Tennessee enthüllt. Was eigentlich ein grosses Andenken an eine noch grössere Künstlerin hätte sein sollen, wurde nun zur Lachnummer.

Denn wenn man die Statue so betrachtet, kann man nur mit einer Menge Fantasie die Künstlerin in dem Gebilde erkennen. Eine Userin postete zwei Bilder der Statue auf X und schrieb dazu: «Grosse Kunst macht dich sprachlos. Ebenso wie eine Abscheulichkeit wie diese.»

Nicht wirklich «simply the best»

Die Kommentare auf Social Media sind sich einig: «Entweder hatte der Künstler einen schlechten Tag oder er wurde nicht gut genug bezahlt.» Die Statue in Tina Turners Heimatstadt, die die verstorbene Sängerin an scheinbar jeder Strassenecke ehrt, wurde vom nigerianischen Künstler Fred Ajanogha (67) erstellt, der dafür bekannt ist, historische Figuren der POC (People of Colour)-Community in Statuen zu verewigen.

Die Fans sind aber wenig begeistert von seinem neuesten Werk. «Ich weiss nicht, ob die Person, die diese Statue erstellt hat, ‹simply the best› für den Job war», schreibt ein User und spielt damit auf Turners Welthit an. Andere vergleichen die Skulptur mit dem Maskottchen der Fast-Food-Kette McDonalds. «Warum sieht diese Tina Turner Statue aus wie Ronald McDonald mit einer zotteligen Perücke?», fragt sich ein User.

Ein anderer Fan schreibt: «Tina Turner war wunderschön. Wie konnten sie ihr das nur antun?» Wiederum andere fragen sich, ob die Statue in China bestellt wurde – dort, wo viele Billigartikel herkommen, die von schlechter Qualität, aber dafür günstig sind.

Auch andere Stars sind mit schlechten Statuen gestraft

Die Statue von Tina Turner erinnert an andere Skulpturen bekannter Persönlichkeiten, die mehr in ein Kuriositäten-Museum gehören als auf einen öffentlichen Platz. Wir erinnern uns wohl noch alle zu gut an die Büste von Fussballer Cristiano Ronaldo (40), die im Flughafen von Madeira enthüllt wurde. Mit verzerrtem Lächeln, Augen, die nicht ganz richtig aussehen und seltsamer Frisur sorgte die Statue weltweit für Spott.

Und auch eine Statue von Basketball-Legende Dwyane Wade (43) erhielt bei der Enthüllung viel Häme aus dem Internet, weil sein angebliches Abbild ihm so gar nicht ähnelte.