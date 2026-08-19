Zwei Schweizer begeistern bei «The Voice Kids»

Dieses Wochenende startet die französische Version von «The Voice Kids». Mit Mina und Louis sind auch zwei Schweizer Kinder aus dem Wallis dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die neue Staffel «The Voice Kids» startet am Samstag auf TF1

Mina Perakis Rey (10) begeistert alle Coaches, Details bleiben geheim

Start: Samstag, 21.10 Uhr, mit zwei Talenten aus dem Wallis

Fynn Müller People-Redaktor

Ab diesem Samstag flimmert die neue Staffel von «The Voice Kids» über die Bildschirme des französischen Senders TF1. Gleich zwei Nachwuchstalente aus dem Wallis mischen mit.

Eine davon ist Mina Perakis Rey (10). Die Tochter der Walliserin Céline Rey und des Waadtländers Noam Perakis – beide Künstler und Leiter des Theaters Barnabé in Servion – ist mit der Bühne aufgewachsen. Kein Wunder also, dass sie in der Sendung für Furore sorgen wird.

Der Trailer der ersten Blind Audition verrät bereits, dass sich alle vier Coaches für die junge Walliserin umdrehen werden. In der Jury sitzen Matt Pokora (40), Patrick Fiori (56), Samanta Cotta (33) alias Santa und Soprano (47). Sie singt den Song «Fabuleuse, baby!» aus dem Musical «Sister Act».

«Das ist streng geheim»

Wie weit es Mina im Wettbewerb schaffen wird, bleibt abzuwarten. Zur Frage, ob sie schon mehr verraten dürfe, meint sie gegenüber der Zeitung «Le Nouvelliste» schmunzelnd: «Ich darf nichts verraten. Das ist streng geheim.» Die Vorfreude, sich selbst bald auf dem Bildschirm zu sehen, sei riesig.

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt der jungen Walliserin ohnehin nicht. Bereits an diesem Freitag übernimmt sie ihre erste grosse Hauptrolle im Musical «L'Atlantide» im Theater Barnabé. Ein Doppel-Debüt innert weniger Tage also.

Zweiter Schweizer dabei

Mina ist nicht die einzige Person aus dem Wallis, die in der französischen Sendung für Schweizer Power sorgen wird. Auch ihr Cousin Louis Rey aus Montana-Village hat sich einen Platz in der Casting-Show erkämpft. Seine erste Performance wird ebenfalls an diesem Samstag ausgestrahlt.

Am Samstag um 21.10 Uhr heisst es auf TF1 also gleich doppelt Daumen drücken fürs Wallis.