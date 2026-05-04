Das ist der neue «The Voice of Germany»-Moderator

Nach Gerüchten ist es offiziell: Matthias Killing wird der Nachfolger von Thore Schölermann als Moderator von «The Voice of Germany». Der Neuzugang verriet im «Frühstücksfernsehen», wie emotional er auf die Jobzusage reagierte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Matthias Killing moderiert ab sofort «The Voice of Germany»

Er erhielt die Zusage im April und verdrückte ein Tränchen

Start der Blind Auditions: Montag, Staffel 16 mit Melissa Khalaj

Es ist offiziell: Matthias Killing (46) ist der Nachfolger von Thore Schölermann (41) als Moderator von «The Voice of Germany». Dies bestätigte Killing selbst im «Sat.1-Frühstücksfernsehen», das er seit 2009 moderiert. «Ich bin der Neue», sagte er am Montag in die Kamera. Der Job bei «The Voice» ist für ihn «in der Tat ein Traum», sagte er zu seinen «Frühstücksfernsehen»-Kolleginnen Karen Heinrichs (52) und Marlene Lufen (55).

Die Zusage für «The Voice of Germany» war für ihn «eine grosse Freude», verriet Matthias Killing. Als er die Nachricht erhielt, habe er «ein Tränchen verdrückt». Der gebürtige Hagener liebt Musik und spielt selbst Klavier. Bei seinem ersten Besuch im «The Voice»-Studio habe er sich gleich an das Piano gesetzt.

Mit seiner Familie verfolge er «The Voice of Germany» regelmässig, berichtete Matthias Killing beim «Frühstücksfernsehen». Dabei rege er sich immer wieder über Entscheidungen der Coaches auf: «Warum drehen die sich nicht um? Ein irres Talent! Das kann doch nicht wahr sein». Er freue sich darauf, diese Fragen den Coaches persönlich stellen zu dürfen.

Thore Schölermann lobte seinen Nachfolger bereits

Gerüchte darüber, dass Matthias Killing der neue Moderator von «The Voice of Germany» wird, gingen schon Anfang April 2026 herum. Thore Schölermann bestätigte sie mehr oder weniger, indem er seinen Nachfolger auf Instagram feierte. Der sei ein «guter Typ», liess er in einer Story verlauten. Killing ist für Schölermann ein «Herzensmensch». Und darauf komme es bei «The Voice» an. Es sei so wichtig für die Talente und deren Angehörige, dass sie jemand vor, während und nach den Auftritten empathisch begleite, so Schölermann.

Die Arbeit an «The Voice of Germany» beginnt für Matthias Killing bereits an diesem Montag. Er führt durch die Aufzeichnungen der ersten Blind Auditions der 16. Staffel. An seiner Seite steht Melissa Khalaj (36). Die Moderatorin, die seit 2012 neben Thore Schölermann vor der Kamera stand, bleibt «The Voice» erhalten.

Kontinuität gibt es auch bei den Coaches. Wie in der letzten Staffel kämpfen Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck & Smudo um die besten Gesangstalente.