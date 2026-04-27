Bei «The Voice of Germany» wird im Herbst 2026 die Stuhlrunde nicht neu besetzt: Die fünf Coaches von 2025 kehren zurück. Die Blind Auditions starten bereits in einer Woche in Berlin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey und Fanta-Duo bleiben 2026 Coaches

Michi Beck und Smudo jagen fünften «Voice»-Pokal, Rekordhalter mit vier Titeln

Blind Auditions starten am 4. Mai 2026 in Berlin War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei «The Voice of Germany» gibt es zur kommenden Staffel keinen Wechsel auf den roten Stühlen: Shirin David (31), Nico Santos (33), Rea Garvey (52) sowie das Rapper-Duo Michi Beck (58) und Smudo (58) sitzen 2026 erneut als Coaches in der Musikshow und kämpfen um die besten Talente. Das gaben ProSieben und Sat.1 an diesem Montag in einer Mitteilung bekannt. Damit geht die eingespielte Coach-Konstellation in die zweite gemeinsame Runde.

Für Shirin David ist es bereits der dritte Einsatz auf einem der berühmten Stühle. Die Rapperin will laut Sender-Ankündigung in der neuen Staffel erstmals einen Sieg mit ihrem #TeamShirin einfahren. Nico Santos verteidigt unterdessen seinen Titel: Der deutsch-spanische Popsänger hatte die vergangene Staffel als Sieger-Coach mit Talent Anne Mosters beendet und seinen Platz für 2026 nach Senderangaben umgehend wieder reserviert.

Garvey will dritten Pokal, Fanta-Doppelstuhl jagt fünften Sieg

Auch «TVOG»-Urgestein Rea Garvey hat klare Ambitionen: Der irische Musiker will sich zum dritten Mal den Pokal in seine Reihe holen. Wie er sich in den Blind Auditions positioniert - ob mit Charme oder mit harten Bandagen -, lassen die Sender bewusst offen.

Besonderen Druck bauen die Fantastischen-Vier-Mitglieder Michi Beck und Smudo auf die Konkurrenz auf. Das Duo gilt als Titel-Rekordhalter des Formats: Mit jeweils zwei Erfolgen bei «The Voice Kids» und «The Voice of Germany» haben die beiden bereits vier «Voice»-Pokale auf dem Konto. In der neuen Staffel könnte ein fünfter dazukommen.

Lange müssen Fans nicht mehr warten, bis es ernst wird. Die Blind Auditions der neuen Staffel beginnen bereits am 4. Mai in Berlin.