Nach dem Tod von König Harald von Norwegen am 28. August 2026 stellt sich nun die grosse Frage: Wer erbt das enorme Privatvermögen des verstorbenen Monarchen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald von Norwegen (†89) verstorben, Nachfolge und Erbschaft ungeklärt

Privatvermögen umfasst Immobilien im Wert von 104 Millionen Franken

Teuerste Immobilie: Skaugum, geschätzt auf 70 Millionen Franken

Silja Anders Redaktorin People

Der Tod von König Harald von Norwegen (†89) erschütterte das ganze Land und stürzte die Königsfamilie in tiefe Trauer. Das Erbe der Krone trat sein Sohn König Haakon (53) anschliessend an. Eine Frage bleibt jedoch: Was passiert mit dem Erbe des verstorbenen Königs?

Über 100 Millionen Franken umfasst das Vermögen von König Harald – zumindest, was die Immobilien betrifft. Während einige Anwesen der norwegischen Krone gehören, bei denen das Erbe klar geregelt ist, besass Harald als Privatperson weitere Liegenschaften, die nun an seine Nachkommen verteilt werden müssen.

Bisher bestätigte der Palast nicht, ob König Harald ein Testament aufgesetzt hatte. Als direkte Familienmitglieder dürften König Haakon, seine Schwester Märtha Louise (54) und König Haralds Witwe Königin Sonja (89) mindestens einen Pflichtteil erhalten. Es ist jedoch nicht bekannt, ob auch Haralds Enkelkinder Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), Sverre Magnus (20) und auch Marius Borg Høiby (29) etwas vom Nachlass erhalten.

Von der Holzvilla bis zur Inselresidenz

Bei den Immobilien geht es vor allem um drei Stück: den Kongsseteren in Oslo, eine grosse Holzvilla, die Prinsehytta im Sikkilsdalen hoch in den Bergen des Jotunheimen-Gebirges und die Sommerresidenz Mågerø auf der Insel Tjøme. All diese Anwesen sollen auf einen Gesamtwert von 390 Millionen norwegischen Kronen kommen – das sind umgerechnet 34 Millionen Franken, wie der norwegische Immobilienexperte Terje Tinholt gegenüber dem norwegischen Onlineportal E24 erklärt. Auch das Anwesen Skaugum zählt mit weiteren 70 Millionen Franken zum Privatbesitz von König Harald und gilt als teuerste Privatimmobilie Norwegens.

Dass Tinholt die Luxusimmobilien so hoch einschätzt, kommt übrigens nicht von ungefähr: «Es ist eine Kombination verschiedener Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Darüber hinaus wären die Leute wahrscheinlich bereit gewesen, mehr zu zahlen, da es sich um königlichen Besitz handelt.»

Die königliche Yacht Norge sowie diverse wertvolle und historische Schmuckstücke und ein unbekanntes Finanzvermögen gehören zum Erbe des Verstorbenen.