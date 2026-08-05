Ein royales Novum: Prinzessin Eugenies Tochter wurde am 3. August in Portugal geboren. Die Ankündigung erfolgte am Folgetag. Einem, der für jemand anders sehr wichtig ist. Wir klären dich über die royale Sprengkraft auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank begrüssen Tochter am 3. August in Lissabon

Geburtsort Portugal und Verkündung an Meghans Geburtstag sorgen für Spekulationen

Tochter belegt Platz 15 der Thronfolge, Name bleibt vorerst geheim

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Auch zwei Tage nach der Geburt ihrer Tochter richtet sich der Blick auf Prinzessin Eugenie (36) und ihren Ehemann Jack Brooksbank (40). Das dritte Kind des Paares ist nicht nur Familienzuwachs: Das Mädchen, Teil der britischen Königsfamilie, kam am 3. August an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt – in Portugals Hauptstadt Lissabon.

Der Buckingham-Palast hat die Baby-News am nächsten Tag bestätigt – ausgerechnet an Herzogin Meghans 45. Geburtstag. Ein Zufall? Wohl kaum. Denn im Königshaus haben Daten oft starke Symbolkraft. Daher werden Geburtstage, Jubiläen und besondere Anlässe genau beobachtet. Meghan selbst sorgte in der Vergangenheit mehrfach mit Ankündigungen für Aufmerksamkeit, die zeitlich mit wichtigen Ereignissen anderer Familienmitglieder zusammenfielen.

Ungewöhnliche Geburt im Ausland

Dabei schreibt Eugenies Tochter ihre eigene Geschichte. Nach den Söhnen August (5) und Ernest (3) haben sie und Jack Brooksbank nun erstmals eine Tochter. Der Geburtsort passt zum Lebensstil der Familie: Sie verbringt viel Zeit in Portugal und lebt dort deutlich privater als viele andere Mitglieder der Windsor-Familie. Für die britische Monarchie ist eine Geburt im Ausland ungewöhnlich. Das Mädchen wächst damit in zwei Welten auf: mit königlicher Herkunft, aber weit entfernt vom Alltag im Londoner Palast.

Der Blick auf Meghan macht den Zeitpunkt zusätzlich interessant. Die Herzogin von Sussex weiss selbst, wie stark symbolische Daten wirken können – besonders im Verhältnis zu ihrer Schwägerin Prinzessin Kate (44). Am 8. Januar 2020 verkündeten Meghan und Prinz Harry (41) ihren Rückzug als arbeitende Royals. Die Nachricht erschütterte die Monarchie und sorgte weltweit für Schlagzeilen – einen Tag vor Kates Geburtstag.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Prinzessin Kates Daten sind spannend

Auch Harrys Autobiografie «Spare» erschien am 10. Januar 2023, einen Tag nach Kates Geburtstag. Schon zuvor hatten geleakte Passagen für grosse Aufmerksamkeit gesorgt. Das Buch belastete das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie weiter. Das Interview der Sussexes mit Oprah Winfrey im März 2021 sorgte ebenfalls wegen seines Zeitpunkts für Diskussionen. Die Ausstrahlung fiel in die Woche des Commonwealth Day, an dem die britische Königsfamilie traditionell im Mittelpunkt steht.

Nun steht Eugenies Familie im Fokus. Ihre Tochter belegt Platz 15 der britischen Thronfolge und gehört zu einer Generation, die mit weniger öffentlichem Druck aufwächst als die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate. Auch für den gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) dürfte die Geburt seiner Enkelin bedeutsam sein. Der Bruder von König Charles III. (77) steht seit dem Epstein-Skandal massiv in der Kritik und ist aus dem öffentlichen Leben verbannt worden. Seine Tochter Eugenie hält trotz der schweren Vorwürfe der sexuellen Übergriffe weiterhin zu ihrem Vater.

Der Name des Mädchens ist noch geheim. Sicher ist nur: Prinzessin Eugenies Tochter beginnt ihr Leben mit einer ungewöhnlichen Geschichte – geboren in Portugal, verkündet an einem viel beachteten Datum und bereits Teil der Windsor-Erzählung.