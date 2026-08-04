Prinzessin Eugenie ist wieder Mami geworden

Freudige Nachrichten aus der britischen Königsfamilie: Prinzessin Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank sind erneut Eltern geworden. Nach zwei Jungs freuen sie sich nun über eine Tochter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Eugenie (36) und Jack Brooksbank sind Eltern einer Tochter

Eugenie geniesst als frischgebackene Mutter mehr Freiheiten als andere Royals

Familie wächst: Tochter ergänzt Söhne August (5) und Ernest (3)

Fynn Müller People-Redaktor

Baby-News bei Prinzessin Eugenie von York (36): Sie und Ehemann Jack Brooksbank (40) sind Eltern einer Tochter geworden. Die frohe Botschaft teilt Eugenie, die bereits Mutter der Söhne August (5) und Ernest (3) ist, am Mittwoch auf Instagram. Zu einem Foto des Neugeborenen schreibt sie: «Jack und ich freuen uns riesig, euch unser kleines Mädchen Brooksbank vorstellen zu dürfen! Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen.» Auch der britische Königspalast teilt die frohe Botschaft auf Instagram.

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Die Geburt ihrer Tochter kommt in einer turbulenten Zeit für die Familie von Prinzessin Eugenie. Seit Monaten steht ihr Vater, der in Ungnade gefallene Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66), wegen zahlreicher Skandale in den Schlagzeilen. Trotzdem ist der familiäre Zusammenhalt der York-Schwestern ungebrochen.

Enges Verhältnis mit Cousins

Eugenie und ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice (37) sollen weiterhin ein enges Verhältnis zu ihren Cousins und Cousinen wie Prinz Harry (41) oder Prinz William (43) haben, auch wenn sie sich seit 2022 zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben.

Schon im Mai hatte Eugenie ihre Schwangerschaft offiziell bekannt gegeben. «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Herr Jack Brooksbank freuen sich sehr, bekanntgeben zu können, dass sie in diesem Sommer ihr drittes Kind erwarten. August und Ernest freuen sich ebenfalls, dass ein weiteres Geschwisterkind in der Familie hinzukommt. Seine Majestät der König wurde über die Nachricht informiert und ist überglücklich», hiess es damals.

Durch ihre Distanz zum Kern der Königsfamilie geniesst Eugenie als frischgebackene Mutter mehr Freiheiten als die engeren Royals. Sie umgeht die traditionellen Protokolle wie das obligatorische Fotoshooting vor der Klinik und kann sich auf die ersten Wochen zu fünft konzentrieren.