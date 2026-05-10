Ob der gleiche Blick oder dasselbe herzliche Lächeln: Diese royalen Kinder sind ihren Müttern wie aus dem Gesicht geschnitten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Estelle (14) wird von Kronprinzessin Victoria (48) auf Königinnenrolle vorbereitet

Charlotte Casiraghi und Prinzessin Caroline teilen Modegeschmack trotz komplexem Verhältnis

Prinzessin Josephine (15) kehrt nach Internatszeit in Kopenhagen zur Familie zurück

Sarina Bosshard, GlücksPost

Prinzessin Estelle und Kronprinzessin Victoria

Mit der Geburt von Prinzessin Estelle (14) ging für Kronprinzessin Victoria (48) ein grosser Traum in Erfüllung. «Ich habe mich lange danach gesehnt, Mutter zu werden», erzählte die Thronfolgerin damals gerührt. Heute ist aus dem kleinen Mädchen eine selbstbewusste junge Dame geworden, die ihrer Mama nicht nur optisch immer ähnlicher wird. Die beiden strahlen bei Auftritten eine tiefe Vertrautheit und dieselbe herzliche Natürlichkeit aus, die das schwedische Volk so liebt. Über das harmonische Duo dürfen sich die Schweden immer wieder freuen. Denn Victoria bereitet ihre Erstgeborene schrittweise auf ihre künftige Rolle als Königin vor und nimmt sie deshalb schon zu offiziellen Terminen mit.

Märtha Louise und Leah Behn

Wie nah sich Prinzessin Märtha Louise (54) und ihre Tochter Leah Behn (21) stehen, zeigen sie in den sozialen Medien immer wieder voller Stolz. Beide teilen gern innige Schnappschüsse – ihre äusserliche Ähnlichkeit ist dabei unverkennbar. «Ich bewundere Mama so sehr. Sie hat uns dazu erzogen, jeden Tag ganz wir selbst zu sein. Du bist der beste Mensch, den ich kenne», schwärmte die mittlere der drei Töchter einst. Besonders schätzt die Influencerin, dass ihr Mami ihr stets die Freiheit gab, ihren eigenen Weg zu finden. Und dieser führt sie heute, auch wenn sie viel unterwegs ist, immer wieder zurück zu ihrer geliebten Mutter.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Prinzessin Caroline und Charlotte Casiraghi

Obwohl sich Prinzessin Caroline (69) und Tochter Charlotte Casiraghi (39) äusserlich verblüffend gleichen, geht es hinter den monegassischen Palastmauern auch mal turbulent zu. Ihr Verhältnis gilt als nicht immer nur harmonisch. «Ich möchte nicht unbedingt alles preisgeben, was zwischen uns passiert, aber es ist immer ambivalent. Ich habe das Gefühl, dass man selbst mit eigenen Kindern noch darum kämpft, seinen Freiraum zu finden», erklärte Charlotte einst offen über die komplexe Bindung zu ihrer Mutter. Trotz gelegentlichen Reibungspunkten scheinen sich die beiden Stilikonen zumindest in Sachen Mode einig zu sein.

Fürstin Charlène und Erbprinz Jacques

Man könnte meinen, dass Fürstin Charlène (48) in ihrer Tochter ein Ebenbild gefunden hat. Doch es ist Erbprinz Jacques (11), der seinem Mami besonders ähnelt. «Jacques ist neugierig und aufmerksam. Er ist eher zurückhaltend und von Natur aus sehr ruhig», beschrieb die frühere Profi-Schwimmerin einst das Wesen ihres Sohnes. Diese sanfte Zurückhaltung und die feinen Gesichtszüge teilt der künftige Fürst Monacos mit seiner Mutter. Während Schwester Gabriella (11) als extrovertiert gilt, wirkt Jacques oft wie Charlènes loyaler Schatten. Er spiegelt ihre Ernsthaftigkeit und zeigt schon früh jene Disziplin, die auch seine Mutter auszeichnet.

Prinzessin Josephine und Königin Mary

In der Pubertät können Teenager schon mal auf Distanz zu ihren Eltern gehen. Nicht aber Prinzessin Josephine (15): Sie hält ihre Zuneigung nicht zurück. Erst vor kurzem zeigte sie sich händchenhaltend mit Königin Mary (54) nach einem Gottesdienst. Das Mutter-Tochter-Duo dürfte bald noch näher zusammenrücken. Denn das nächste Schuljahr absolviert Josephine wieder in Kopenhagen. Zuvor bewies die Prinzessin jedoch Mut zur Unabhängigkeit und besuchte ein Elite-Internat in Juelsminde, rund 300 Kilometer von daheim entfernt. Dieser Eigensinn verbindet sie mit Mama Mary, die einst für die Liebe von Australien nach Dänemark zog.