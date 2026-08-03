Prinz George (13) sind seine Eltern peinlich

Prinz George sorgt bei einem offiziellen Auftritt in Glasgow für Lacher: Als TV-Moderator Gethin Jones vorschlägt, seine Eltern Kate und William auf ein Tandem zu setzen, antwortet der 13-Jährige trocken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz George (13) lehnt Tandem-Idee bei Commonwealth Games 2026 in Glasgow ab

Prinz Louis (8) übt Handstand, Schwester Charlotte (11) ist talentierter

Erster gemeinsamer offizieller Termin der drei royalen Geschwister in Schottland

Fynn Müller People-Redaktor

Prinz George (13) weilt mit seiner Familie an den Commonwealth Games 2026 in Glasgow, als TV-Moderator Gethin Jones (48) den royalen Kindern am vorletzten Tag eine verlockende Idee unterbreitet: Sollen Mama und Papa später gemeinsam auf einem Tandem ins Velodrom radeln? Prinz George braucht keine Bedenkzeit. «Nein!», antwortet er in Richtung des Moderators.

Seine Mama, Prinzessin Kate (44), kann sich das Lachen nicht verkneifen. Papa Prinz William (44) nimmt es mit Humor und kontert: «Wir blamieren euch ja schon genug, so wie es ist.»

Dass die Tandem-Idee überhaupt im Raum steht, ist auf Fünffach-Olympiasiegerin Laura Kenny (34) zurückzuführen. Sie hatte dem Paar zuvor schon zugeredet, es selbst zu versuchen. Kate erzählt lachend, wie sie reagiert habe: «Passt auf, was ihr euch wünscht – sie wollen uns auf ein Tandem im Velodrom setzen.»

1:20 Prinz George wird heute 13! Mit diesen Auftritten brachte er alle zum Lachen

So tickt Prinz Louis

Während Prinz George im Alter von 13 Jahren gerade mitten in der Teenager-Zeit steckt, ist sein Bruder Louis (8) noch etwas verspielter. Beim Gespräch mit den Turnerinnen Abigail und Emily Roper (beide 20) verrät Prinzessin Kate, dass Louis gerade den Handstand übt. Der Achtjährige gibt mit verschränkten Armen zu: «Ein bisschen» – und schiebt hinterher, Schwester Charlotte (11) halte ihn dabei für nicht besonders talentiert. Prinzessin Charlotte selbst turnt und tanzt für ihr Leben gern, den Handstand beherrscht sie längst. George dagegen outet sich selbstironisch: Er sei «bei allem, was Beweglichkeit erfordert, eine Katastrophe».

Für die drei Geschwister ist der Ausflug nach Schottland eine Premiere: Nie zuvor waren George, Charlotte und Louis gemeinsam bei einem offiziellen Termin dabei.