Mit seinem 13. Geburtstag kommt eine grosse Veränderung auf Prinz George zu. Der Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate zieht demnächst ins Internat. Das erwartet ihn dann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz George wechselt im September von der Lambrook School ins Eton College

25 Internatshäuser mit je 55 Schülern, die Schulgebühren betragen 63'000 Pfund jährlich

Eton-Uniform: schwarzer Frack, weisse Weste, Nadelstreifenhose, steifer Kragen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das Leben von Prinz George (13) ändert sich ab heute komplett. Der Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William (44) und dessen Frau, Prinzessin Kate (44), verlässt die Lambrook School und wird ab September an das Eton College wechseln. Damit besucht George, der am 22. Juli seinen 13. Geburtstag feiert, die ehemalige Schule seines Vaters. William war von 1995 bis 2000 an der renommierten Internatsschule.

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«Sowohl William als auch Catherine haben sich intensiv informiert, um die richtige Entscheidung zu treffen», erzählte Ailsa Anderson, eine ehemalige Mitarbeiterin von Queen Elizabeth II. (1926–2022), dem Magazin «People». Ausserdem berichtete eine der Familie nahestehende Quelle: «George wollte schon immer in die Fussstapfen seines Vaters treten.»

Die Schulgebühren für die Privatschule in Berkshire liegen laut BBC bei etwa 63'000 Pfund (etwa 74'000 Euro) pro Jahr. Die 1440 von König Henry VI. gegründete Jungenschule hat bereits 20 britische Premierminister hervorgebracht, darunter David Cameron (59) und Boris Johnson (62). Auch Georges Onkel Prinz Harry (41) und viele weitere Mitglieder der königlichen Familie wurden in Eton ausgebildet. Zu den prominenten Absolventen gehören ausserdem die Schauspieler Eddie Redmayne (44), Dominic West (56), Damian Lewis (55) und Tom Hiddleston (45).

Der Rat von Prinz Georges Taufpaten

Bei einem Auftritt im «A Right Royal Podcast» des Magazins «Hello!» sprach Jamie Lowther-Pinkerton (65) darüber, was Prinz George während seiner Zeit in Eton erwarten kann. «Es hat sich wahrscheinlich viel verändert, seit ich dort war», sagte der Taufpate von George, der als Privatsekretär für William und Kate arbeitete. «Das hat es tatsächlich. Und in vielerlei Hinsicht hat es sich zum Besseren verändert.»

Lowther-Pinkerton, dessen Sohn ebenfalls in Eton war, erklärte, es sei «ein grosses, grosses Privileg, dort zur Schule zu gehen, und es gibt alle möglichen tollen Dinge, die man dort unternehmen kann». Es gebe Vereine wie den Debattierklub oder den Kunstgeschichtsklub, in denen unglaubliche Menschen zusammenkommen. Er wolle George nicht sagen, was dieser zu tun habe, so der Pate des zukünftigen Thronfolgers, aber «wenn jemand an einen solchen Ort geht, dann muss man die Gelegenheit nutzen, um das Leben dort in vollen Zügen zu geniessen».

Prinz George wird am ersten Schultag getestet

Erst wird sich Prinz George aber wohl an die besonderen Bräuche an seiner neuen Schule gewöhnen müssen. Bereits an seinem ersten Schultag steht offenbar eine Bewährungsprobe an: Britischen Medienberichten zufolge gibt es einen «Farbtest», bei dem er zu den offiziellen Farben der 25 Internatshäuser des Eton College sowie zu den Standorten der Schulgebäude befragt wird.

Der Schriftsteller und Eton-Absolvent Hugo Vickers (74) schrieb dazu in der «Times»: «Kaum war man angekommen, stand man schon vor einem Farbtest. Man musste alle Hausfarben und verschiedene archaische Eton-Bezeichnungen für eine Prüfung lernen.»

In Eton gibt es 25 Internatshäuser

Am Eton College beherbergt laut den Berichten jedes der 25 Internatshäuser etwa 55 Schüler, davon elf aus jeder Jahrgangsstufe. Jeder Junge hat sein eigenes Zimmer im Internatshaus. «Die 25 Internatshäuser in Eton sind gleich und doch unterschiedlich. Sie alle sind fürsorgliche Gemeinschaften, in denen Freundlichkeit und Empathie im Mittelpunkt stehen. Dies ermöglicht es den Schülern wiederum, in einem sicheren, toleranten und verständnisvollen Umfeld ein tiefes Verständnis für sich selbst und ihre Fähigkeiten zu entwickeln», erklärt das Eton College.

Von den Jungen werde erwartet, dass sie einander höflich und respektvoll begegnen, heisst es weiter. «Diese Werte werden in allen Häusern gelebt, doch jedes Haus hat auch seinen eigenen Charakter, der die Identität der dort lebenden Jungen und Mitarbeiter widerspiegelt.» Prinz William und Prinz Harry waren während ihrer Zeit in Eton beide Bewohner des Manor House. Man geht davon aus, dass auch George dort untergebracht wird.

So sieht Prinz Georges Schuluniform aus

Prinz George wird sich auch mit dem Jargon des Eton College vertraut machen müssen – und vielleicht auch mit den Disziplinarmassnahmen der Schule? Laut der Zeitschrift «Hello!» gehören zu den Strafen in Eton das Abschreiben von lateinischen Gedichten oder Sozialarbeit wie das Jäten von Unkraut.

Prinz George wird sich ausserdem an die Schulkleidung halten müssen. Die Eton-Uniform besteht aus einem schwarzen Frack, einer Weste und einer Nadelstreifenhose sowie einem steifen weissen Kragen. Der Rang wird durch unterschiedliche Kragen an den Uniformen deutlich.

«Manche Jungen fühlen sich im Internat sofort wie ein Fisch im Wasser; andere brauchen eine Weile, um sich einzuleben», schreibt der «Good Schools Guide» über das Eton College. Melanie Sanderson, Chefredaktorin des Schulführers, sagte laut BBC, Eton verfüge über «spektakuläre Einrichtungen und ein weitläufiges Gelände». Trotz seiner historischen Gebäude sei es eine moderne Schule mit einer fortschrittlichen Ausrichtung.

«Die meisten 13-jährigen Jungen, die im September dort ankommen, können unmöglich wissen, was das Erwachsenenleben für sie bereithält», so Sanderson. «Prinz George steht jedoch vor einer ganz besonderen Zukunft, und seine Eltern, denen eine unvergleichliche Auswahl an Schulen zur Verfügung steht, haben entschieden, dass eine Ausbildung in Eton die beste Vorbereitung auf das Leben als modernes Mitglied der Königsfamilie darstellt.»

Ob sich Prinz George am Eton College so wohlfühlen wird wie sein Vater? Prinz William hatte in einem Interview, das er mit 18 Jahren gab, verraten, dass er seine Zeit in Eton sehr geschätzt habe: «Ich habe es wirklich genossen, in Eton einfach wie jeder andere Schüler auch leben zu können.»