Darüber sollen Trump und Charles geredet haben
Von Fynn Müller, People-Redaktor
Ein Lippenleser soll die ersten Worte zwischen US-Präsident Donald Trump und König Charles bei dessen Besuch am Montag im Weissen Haus enthüllt haben. Wie «Daily Mail» berichtet, soll Trump sowohl den Schusswaffenangriff am Samstag beim Dinner im Weissen Haus als auch brisante Neuigkeiten über Russlands Präsident Wladimir Putin angesprochen haben.
«Diese Schiesserei …», soll Trump gesagt haben. König Charles antwortete offenbar: «Ich fühle, ich sollte nicht hier sein.» Der König schien besorgt, wollte das Thema jedoch nicht vertiefen. «Wir besprechen das später», entgegnete er, als Trump von Putins Kriegsdrohungen berichtete: «Er will Krieg», so Trump zu Charles.
Der US-Präsident sei hartnäckig geblieben: «Ich habe so ein Gefühl... Wenn er tut, was er sagt, wird er die Bevölkerung auslöschen.» Der britische Monarch wich dem Gespräch erneut aus. «Ein anderes Mal», habe Charles gesagt und anschliessend das Thema geschickt gewechselt.
Am Dienstag gegen 21 Uhr Schweizer Zeit wird Charles vor dem US-Kongress eine rund 20-minütige Rede halten. Bleibt abzuwarten, ob er die Smalltalk-Themen mit Trump dort einfliessen lassen wird.
So lief Tag 1
Von Fynn Müller, People-Redaktor
Der «First Day» von König Charles III. (77) in den USA war ein Fest für alle, die royalen Glanz mit Trumps Unberechenbarkeit mögen. Während Charles in Washington mit steifer Oberlippe und britischem Charme auftrat, stand eine Frage im Raum: Wer leistet sich zuerst einen Schnitzer?
Tea-Time mit Zündstoff
Beim privaten Tee mit Donald Trump (79) und Melania (56) im Weissen Haus war die Etikette straffer als jedes Protokoll. Feinstes Porzellan, gezuckerte Höflichkeiten – und die leise Sorge, Trump könnte zwischen zwei Schlucken Earl Grey ein politisches Beben auslösen. Charles blieb gelassen, während Berater gedanklich jedes Wort mitprotokollierten.
Die Fauxpas-Frage
Fast schon ein Sport: Testet Trump wieder die Grenzen? Der King liebt Präzision, Trumps Welt kennt eher Kamerawinkel als rote Linien. Doch Entwarnung: Solche Besuche sind bis ins Detail durchchoreografiert.
Der erste Tag verlief ohne echten Ausrutscher. Allenfalls ein kurzer Griff an den Oberarm beim Eintreten – für Puristen ein Mini-Fauxpas. Melania? Unauffällig. Kein Hut, kein Thema.
Was bleibt, ist Körpersprache – pures Beobachter-Gold. Das Treffen wirkte wie ein diplomatisches Katz-und-Maus-Spiel: Charles setzt auf aristokratische Kontrolle, Trump füllt den Raum mit «Hier bin ich». Zwei Alphatiere beim höflichen Tea-Time-Kräftemessen.
Nach der Garden Party gehts ins Blair House
König Charles strahlt auf dem Gelände der britischen Botschafterresidenz in Washington, wo ihm und seiner Gemahlin zu Ehren die grosse Teaparty gegeben wird. Die Monarchen treffen dort die Crème de la Crème der US-Hauptstadt-Society und eine Reihe britischer Stars.
Der nachmittägliche Anlass beschliesst auch das offizielle Programm des Ankunfstages der Royals in den USA, wo sie insgesamt vier Tage verbringen.
Charles und Camilla logieren während ihres Staatsbesuchs aber nicht auf dem Gelände der britischen Botschaft, sondern im Blair House. Als offizielles Gästehaus des US-Präsidenten liegt das historische Gebäude direkt gegenüber dem Weissen Haus und dient traditionell der Unterbringung von Staatsoberhäuptern.
Offizielle Empfänge, wie etwa die Garden Party am Montag, finden zwar in der Residenz des britischen Botschafters statt, das Blair House bleibt jedoch die primäre Unterkunft der Royals während ihres US-Besuchs.
Der König ist in seiner Botschaft
Nach Tee bei den Trumps sind König Charles und Gemahlin Camilla bei der britischen Botschaft in Washington eingetroffen.
Der Monarch winkte der schaulustigen Menge durchs offene Autofenster zu, als das Gefährt in die Residenz des britischen Botschafters einbog, wo die nachmittägliche Teeparty stattfindet – gleich neben der Botschaft.
Britische Botschaft bereitet 3000 Sandwiches für Teeparty vor
In der Küche der britischen Botschaft in Washington herrschte vor dem hohen Besuch der beiden Majestäten emsiges Treiben: Küchenchef Craig Harnden bereitete mit Köchen den Nachmittagstee für 650 Gäste zu, wie die Botschaft auf X meldet.
Zum Empfang von König Charls und Königin Camilla werden zahlreiche Köstlichkeiten gereicht – darunter vier verschiedene Teesandwiches, Scones, Desserts und zahlreiche britische Spezialitäten – von geräuchertem schottischem Lachs bis hin zu britischem Rindfleisch.
Die Menge der Sandwiches? Etwa 3000, sagt Harnden. Die Scones, das traditionelle britische Kleingebäck, werden kurz vor dem Anlass frisch gebacken.
Garten-Rundgang ums Weisse Haus
Nach dem Tee führen die Gastgeber ihre Gäste durch die Gärten des Weissen Hauses – bekannterweise ist es ja gerade die First Lady, die einen grünen Daumen hat und sich persönlich um die Bepflanzung kümmert.
Zu sehen kriegen die Gäste den Bienenstock des Weissen Hauses, treffend in der Form eines Mini-Weissen-Hauses.
Der Vize-Konditor des Weissen Hauses hat auf einem Tisch im Garten eine kleine Auswahl von Köstlichkeiten angerichtet, die aus den eigenen Gärten stammen – darunter natürlich den Honig!
Nach König Charles reicht auch Königin Camilla dem Konditor gleich die Hand.
Beim Rundgang kriegen Camilla und Charles so ziemlich alle Perspektiven des Weissen Hauses zu sehen.
Und essbare Begrünung im Weissen Haus wird ebenfalls inspiziert:
Trump lädt zum Tee
Als wärs im Buckingham Palace! Die Trumps haben die Royals zum Tee im Grünen Zimmer des Weissen Hauses empfangen. Ganz privat, unter acht Augen.
Trump horcht gebannt des Königs Worten, während sich die beiden Damen austauschen.
Nach dem Tee gehts für die Royals weiter zu weiterem Tee – der britische Botschafter empfängt in seiner Residenz zu einer Teeparty.
Da sind sie ja!
Die Royals kommen endlich an und seine Majestät König Charles schüttelt die Hand von US-Präsident Donald Trump (79), während Königin Camilla und Melania sich herzlich begrüssen.
Kurz nach der Begrüssung verschwinden die vier, gefolgt von vielen Menschen, hinter den dicken Türen des Weissen Hauses.
Stecken die Royals im Stau?
Die Royals lassen weiter auf sich warten. Eigentlich dauert die Fahrt vom Flughafen zum Weissen Haus rund 30 Minuten. Mittlerweile sind schon über 50 Minuten seit ihrer Abfahrt vergangen.
Alles bereit beim Weissen Haus
Lange kann es nicht mehr dauern. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist seit der Abfahrt vom Flughafen in Richtung Weisses Haus vergangen. Bald wird Charles auf Donald Trump treffen.