Darüber sollen Trump und Charles geredet haben

Von Fynn Müller, People-Redaktor

Ein Lippenleser soll die ersten Worte zwischen US-Präsident Donald Trump und König Charles bei dessen Besuch am Montag im Weissen Haus enthüllt haben. Wie «Daily Mail» berichtet, soll Trump sowohl den Schusswaffenangriff am Samstag beim Dinner im Weissen Haus als auch brisante Neuigkeiten über Russlands Präsident Wladimir Putin angesprochen haben.

«Diese Schiesserei …», soll Trump gesagt haben. König Charles antwortete offenbar: «Ich fühle, ich sollte nicht hier sein.» Der König schien besorgt, wollte das Thema jedoch nicht vertiefen. «Wir besprechen das später», entgegnete er, als Trump von Putins Kriegsdrohungen berichtete: «Er will Krieg», so Trump zu Charles.

Der US-Präsident sei hartnäckig geblieben: «Ich habe so ein Gefühl... Wenn er tut, was er sagt, wird er die Bevölkerung auslöschen.» Der britische Monarch wich dem Gespräch erneut aus. «Ein anderes Mal», habe Charles gesagt und anschliessend das Thema geschickt gewechselt.

Am Dienstag gegen 21 Uhr Schweizer Zeit wird Charles vor dem US-Kongress eine rund 20-minütige Rede halten. Bleibt abzuwarten, ob er die Smalltalk-Themen mit Trump dort einfliessen lassen wird.