Meghan Markle soll Berichten zufolge einen Sicherheitsalarm ausgelöst haben, nachdem ihre private Handynummer in einem Whatsapp-Chat für Eltern einer Schule bekannt geworden war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry und Meghan nahmen ihre Kinder nach zwei Schultagen zurück

Grund: Sicherheitsleck und lange Schulwege, Meghans Handynummer wurde geleakt

Archie (7) und Lilibet (5) sollen besser geschützt werden, Sussexes besorgt

Silja Anders Redaktorin People

Kurz bevor ihre Kinder Lilibet (5) und Archie (7) die neue Schule in England begannen, verschickte die Schule an die Eltern einen Brief mit entsprechenden Benimmregeln, welche vor allem das Filmen und Fotografieren der Kinder betrafen. Inwiefern Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) bei dem Schreiben ihre Finger mit im Spiel hatten, ist nicht bekannt.

Nach nur zwei Tagen haben die Sussexes ihre Kids nun wieder von jener Schule genommen. Grund dafür soll zum einen der lange Schulweg sein, auf dem das Sicherheitspersonal regelmässig in den Stau kommen würde, zum anderen ein Sicherheitsleck. Ausgerechnet die private Handynummer von Herzogin Meghan wurde nun nämlich geleakt.

Entscheidung hatte wohl nichts mit Leak zu tun

Die US-Amerikanerin trat einem Elternchat bei, in dem sie von zwei anderen Müttern willkommen geheissen wurde. Begeistert bedankte sich die Herzogin und erklärte, wie glücklich sie sei, «Teil dieser Gemeinschaft» zu sein. Kurz darauf kursierte plötzlich ein Screenshot des Chats im Netz und auch Meghans Nummer stand zur Verfügung. Die Nachricht, dass ihre Nummer geleakt wurde, kam nur wenige Tage, nachdem das Paar seine Kinder wieder von der Schule genommen hatte. Ein Sprecher der Sussexes sagt gegenüber dem «Hello!»-Magazin: «Die Entscheidung, die Kinder von der Schule zu nehmen, kam nach einem Gespräch mit dem Sicherheitsteam der Familie, in welchem über die praktischen Aspekte der aktuellen Situation diskutiert wurde.»

Der Leak scheint also nicht direkt etwas damit zu tun zu haben, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Kids wieder von der Schule genommen haben. Im Gegenteil: Wie eine Quelle gegenüber «Hello!» verrät, sollen die zweifachen Eltern diese Entscheidung nicht leichtsinnig gefällt haben. «Das ist wirklich schade, denn sie waren von der Schule, den Kindern und deren Eltern absolut begeistert», so der Insider. Wie es passieren konnte, dass der Chat und damit Herzogin Meghans Nummer geleakt wurden und wer dafür verantwortlich ist, ist bisher nicht bekannt.

Auch andere Promi-Nummern wurden schon geleakt

Herzogin Meghan steht mit dem Vorfall einer geleakten Handynummer nicht alleine da. Schliesslich ist das auch schon anderen Stars passiert. Der vermutlich bekannteste Fall ist wohl der um Paris Hiltons (45) Adressbuch. Ein Teenager hackte 2005 in ihr T-Mobile-Sidekick-Konto und veröffentlichte alle Kontakte, so auch die Handynummern von Christina Aguilera (45), Lindsay Lohan (40), Eminem (53), Justin Timberlake (45) und Victoria Beckham (52).

Es müssen aber nicht immer Hackerangriffe sein. Auch die eigene Unachtsamkeit kann zum unfreiwilligen Leak führen, wie Katy Perry (41) 2015 bewies. Eigentlich wollte sie nur ein Video von ihrem Hund auf Social Media teilen. Dummerweise konnte man darauf aber die Hundemarke des Vierbeiners erkennen – inklusive Handynummer des berühmten Frauchens. Nachdem Fans anschliessend Telefonterror bei der Sängerin betrieben, musste diese schliesslich ihre Handynummer wechseln.