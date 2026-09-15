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Bodyguards hatten Bedenken
Harry und Meghan nehmen Archie und Lilibet von der Schule

Nach nur zwei Tagen nehmen Harry und Meghan die Kinder von der 35'000-Dollar-Privatschule. Der Schulweg war dem Promi-Paar zu unsicher.
Publiziert: 01:06 Uhr
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Aktualisiert: 01:21 Uhr
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Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zurück in Grossbritannien und sorgen gleich für Wirbel.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Prinz Harry und Meghan wechseln Archies und Lilibets Schule aus Sicherheitsgründen
  • Sicherheitsbedenken: Leibwächter konnten auf langem Schulweg keinen Konvoi halten
  • Privatschule kostete über 35'000 Dollar jährlich pro Kind
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Gabriel KnupferRedaktor News

Bereits nach zwei Tagen müssen Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) die Schule wechseln. Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) haben ihre Kinder aus Sicherheitsgründen von ihrer Privatschule genommen, wie das Magazin «Hello!» berichtet.

Offenbar hatte das Sicherheitsteam der Sussexes Bedenken geäussert. Auf dem langen Schulweg hatten die Bodyguards Mühe, den Konvoi zusammenzuhalten. Zwar hatten die Leibwächter die Schule in den Sommerferien besichtigt, doch den Schulweg konnten sie erst am ersten Schultag testen.

«Es ist wirklich schade, denn sie waren von der Schule, den Kindern und deren Eltern absolut begeistert», sagte ein Freund der Familie dem Magazin. Die Privatschule soll jährlich mehr als 35'000 Dollar pro Kind kosten.

Kampf um Polizeischutz

Archie und Lilibet wechseln nun auf eine andere Schule in der Region. Harry und seine Tochter wurden dort am Montag bei einem Schnuppertag gesichtet.

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Die Sussexes pochen schon lange auf bessere Sicherheitsvorkehrungen. Seit Jahren fordert Harry Polizeischutz für seine Kinder – auf Kosten der britischen Steuerzahler. 

Das britische Innenministerium überprüft die Sicherheit des Paares wegen der Rückkehr nach Grossbritannien neu. Harry und Meghan sollen nun Einzelheiten zu ihrem Tagesablauf – einschliesslich des Schulweges – bekanntgeben. Auch das könnte beim Schulrückzug eine Rolle gespielt haben.

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