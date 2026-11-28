Nach ihrer schweren Krebserkrankung wagt Prinzessin Kate erstmals wieder eine grosse Fernreise – und begeistert in Mumbai mit Lebensfreude und neuer Kraft.

Darum gehts Prinzessin Kate und Prinz William besuchen in Mumbai gemeinsam die Gala zum «Earthshot Prize»

Kate schloss im September 2024 die Chemotherapie ab und gab im Januar 2025 ihre Remission bekannt

Kate wurde gesagt, ihre Erholung brauche Zeit und verlaufe nicht linear, Halt fand sie in der Natur

Sarina Bosshard

Wer Prinzessin Kate (44) in diesen Tagen in Mumbai erlebt, sieht eine Frau, die ihre Leichtigkeit wiedergefunden hat. Vor zwei Jahren erschütterte ihre Krebsdiagnose die Welt. Heute schreitet sie strahlend mit Prinz ­William (44) in der Bollywood-Metropole über den grünen Teppich der «Earthshot Prize»-Gala – eines von William ins Leben gerufenen Umweltpreises. In ihrem indischen Designerkleid und mit dem Smaragdschmuck von Queen Elizabeth II. (†) stiehlt Kate selbst den anwesenden indischen Filmstars die Show. Es ist die erste gemeinsame Fernreise des Paars seit der Krankheit – und ein Zeichen, dass die Schatten endgültig weichen. Schritt für Schritt findet Kate in die Normalität ­zurück.

Nach Monaten präventiver Chemotherapie, deren Abschluss Kate im September 2024 verkündete, folgte im Januar 2025 die erlösende Nachricht: Sie ist in Remission. Dennoch hatte die dreifache Mutter ihre Pflichten lange behutsam dosiert. Nach ­einem kurzen Solo-Abstecher nach Italien im vergangenen Mai erlebt man die künftige Königin nun wieder voll im Element: Ob ausgelassen mit Schulkindern beim Strassen-Cricket, gut gelaunt auf dem Rücksitz eines Elektro-Tuk-Tuks mit ­William am Steuer oder vertieft in traditionellen indischen Stoffdruck – Kate wirkt gelöst und voller Tatendrang.

Schwerer Weg zurück

Wie steinig der Weg bis hierhin war, verriet die Prinzessin kurz vor der Abreise in einer von William als Gastredaktor gestalteten Sonderausgabe des Magazins «Country Life». «Im Spital wurde mir gesagt, dass meine Erholung nicht linear verlaufen würde. Dass es gute und schlechte Tage geben wird und es Zeit braucht», erinnerte sie sich. Halt fand Kate vor allem in der ­Natur. Diese erwarte keine Leistung und urteile nicht.

Diese tiefe Naturverbundenheit spiegelt sich auch in den Worten wider, die William auf der «Earthshot»-Bühne wählt. Als er über Optimismus im Umweltschutz spricht, zitiert der Thronfolger die bekannte Hindi-Redewendung «Rang Birangi ­Duniya» – «eine Welt voller Farben». ­«Vielleicht sollten wir so in die Zukunft ­blicken», sagt er und mahnt, das Leben nicht nur schwarz-weiss zu sehen. Ein Satz, der zwar den Finalisten des Umweltpreises gilt, in diesem Moment aber ­nirgends besser passt als zu ihm und ­seiner Frau: Nach Monaten des Bangens und Hoffens, in denen nichts mehr selbstverständlich war, leuchtet die Welt für Kate und William endlich wieder in all ihren Farben.