Chelsy Davy, die Anfang der 2000er-Jahre durch ihre Beziehung zu Prinz Harry bekannt wurde, lebt heute ein ganz anderes Leben. Auf einer Insel im Indischen Ozean hat sie ihr Familienglück gefunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chelsy Davy gibt seltene Einblicke ins Leben als Dreifach-Mama auf Mauritius

Familie lebt fast ganzjährig auf der Insel, Hochzeit 2022 am Strand gefeiert

Ihr drittes Kind Finn wurde im März 2026 geboren, Schmuckmarke seit 2016

Sophie Ofer Redaktorin People

Mit Anfang 20 konnten Chelsy Davy (40) und Prinz Harry (41) scheinbar einfach nicht ohneeinander. Sieben Jahre lang lief ihre On-off-Beziehung, dann war 2011 endgültig Schluss. Davy fand ihr Glück einige Jahre später mit dem britischen Hotelier Sam Cutmore-Scott; danach wurde es lange still um sie.

Während das Leben von ihrem Ex Prinz Harry und seiner Frau Meghan (45) seit Jahren öffentlich seziert wird, ist von Davys Privatleben bislang nur wenig bekannt. Jetzt veröffentlicht die 40-Jährige selbst ungewohnt private Einblicke in ihr Leben als Dreifach-Mami.

Zeigt stolz ihr Familienglück

Nur ab und zu lässt Chelsy Davy die Öffentlichkeit an ihrem privaten Glück teilhaben. Im März etwa gab sie bekannt, dass sie ihr drittes Kind willkommengeheissen hat, ihren Sohn Finn. Er und seine Geschwister Leo (4) und Chloe (2) leben mit den Eltern fast das ganze Jahr über auf der ostafrikanischen Insel Mauritius. Dort gaben sich Davy und ihr Mann Sam 2022 bei einer Strandhochzeit das Jawort. 2025 beschlossen sie, fast ausschliesslich auf der Insel leben zu wollen.

Auf Instagram postet Davy nun einen seltenen Schnappschuss ihrer Familie. Darauf die beiden älteren Kinder, die fröhlich auf einem Steg laufen – in Strandnähe, umgeben vom Indischen Ozean. Stolz präsentiert die ehemalige Anwältin ihr Familienglück – fernab vom Medienrummel ihrer jungen Erwachsenenjahre.

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Dass der Familie das Inselleben guttut, soll auch ein Video zeigen, das die gebürtige Simbabwerin vor einigen Wochen postete. Darin zeigt sie einen «Tag in ihrem Leben», natürlich inklusive Morgenspaziergang am Strand. Ausserdem bringt sie darin ihre Kinder zur Schule und veranstaltet ein Fotoshooting für ihre 2016 eigens gegründete Schmuckmarke Aya Jewels.

«Aya zu leiten und gleichzeitig Finn, Chloe und Leo grosszuziehen, ist eine echte Herausforderung, aber eine, die ich bewusst gewählt habe. Und das Wunderbare an der Welt, in der wir heute leben, ist, dass viele von uns diese Freiheit haben – unser Leben so zu gestalten, wie es sich richtig anfühlt, sei es Mutterschaft, Karriere, Kreativität oder etwas ganz anderes», schreibt Davy am Muttertag vergangenen Mai.

«Das Beste, was ihr je passiert ist»

Mit ihrem Ehemann Sam Cutmore-Scott wurde Davy erstmals 2019 gesehen. Er ist Oxford-Absolvent und besuchte als Jugendlicher das prestigeträchtige Eton College in Berkshire, auf das auch Prinz William und Prinz Harry gingen. Heute ist er Direktor des Hotelunternehmens seiner Eltern, der Bijou Collection.

Obwohl Davy bewusst wenig preisgibt, entsteht der Eindruck von einem geerdeten Leben, in dem sie bei sich angekommen ist. Vor 20 Jahren schien das noch anders. An der Seite von Prinz Harry stand sie immer wieder unfreiwillig im Rampenlicht und musste Schlagzeile um Schlagzeile über sich ergehen lassen.

Den Prinzen lernte sie kennen, als sie noch Schülerin an der Stowe School in Buckinghamshire war. Später studierte sie Jura an der Universität Leeds. Sie begleitete Harry zu vielen hochkarätigen Veranstaltungen, von Polospielen bis hin zu Hochzeiten der High Society. Sie traf sogar seinen Vater Charles und die verstorbene Queen Elizabeth II.

Es heisst, Davy habe Schwierigkeiten gehabt, mit dem Rampenlicht zurechtzukommen. Die pompöse Hochzeit von William und Kate im Jahr 2011 soll ihr endgültig klargemacht haben, dass sie für dieses Leben nicht gemacht ist. 2025 soll ein Freund der «Daily Mail» verraten haben, dass die Trennung «das Beste war, das ihr je passiert ist.»

Obwohl ihre Beziehung nicht von Dauer war, sollen Harry und Chelsy weiterhin Freunde geblieben sein. 2018 wurde sie bei der Hochzeit von Harry und Meghan in Windsor gesehen. Sie besuchte im selben Jahr auch die Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank.