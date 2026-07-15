Prinz Harry spricht offen über seinen Haarverlust

Prinz Harry zeigte sich in einem Podcast ungewöhnlich offen, was seine Morgenroutine angeht. Dabei kam er auch auf sein Haupthaar zu sprechen, was über die Zeit immer schütterer geworden ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry enthüllt im Podcast Details zu Morgenroutine und Haarverlust

Er witzelt über sein schütteres Haar und nennt es «Sonnenuntergangs-Braun»

Erstes Treffen von Archie und Lilibet mit König Charles seit 2022

Silja Anders Redaktorin People

Prinz Harry (41) gab im Podcast «Joe Marler Will See You Now» intime Details aus seiner Morgenroutine preis. Mit viel Selbstironie und Humor sprach er nicht nur über seine Tätigkeiten im Badezimmer, sondern auch über sein Äusseres.

Die Frage nach seiner Pflegeroutine im Badezimmer kommentiert der Royal mit: «Nun, es ist offensichtlich kacken, duschen, rasieren.»

Prinz Harry witzelt über schütteres Haar

Auch sein schütteres Haar nahm der Herzog von Sussex – der sich für das Interview auf eben diesen Jobtitel festlegt – aufs Korn: «Oben auf dem Kopf passiert nicht wirklich viel. Ich lasse mir die Haare schneiden, aber abgesehen davon versuche ich, nicht wirklich hinzusehen, was da oben passiert.» Seine rote Haarfarbe bezeichnete Harry augenzwinkernd als «rötliches Sonnenuntergangs-Rotbraun».

Genau wegen seiner Haare, die zugegebenermassen in der Schulzeit noch voller waren, wurde Prinz Harry als Kind häufig von Klassenkameraden drangsaliert. «Ich wurde in der Schule viel gemobbt, ich wurde Rübenkopf genannt.» Auch im Podcast-Studio löste diese Anekdote Gelächter aus, worauf Harry witzelte: «Ich glaube, danach brauche ich eine Therapie.»

Selbstironie ist für den Royal nichts Neues. In einer Rede im Rahmen der Invictus Games brachte er die Gäste letzten Freitag mit einem lockeren Spruch über Haarausfall zum Lachen: «Einige von uns haben ihre Haare verloren.» Die Spiele, die in Birmingham stattfanden, sind eine Herzensangelegenheit für Harry und ehren verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen.

Privates Treffen der Sussexes mit dem König

Vergangenes Wochenende kam es zu einem beinahe schon historischen Anlass. Prinz Harry reiste nach England und sowohl seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) als auch die gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) kamen hinterher, um sich mit König Charles (77) zu treffen. Es war das erste Mal nach vier Jahren, dass Archie und Lilibet ihren Grossvater persönlich zu sehen bekamen. Das letzte persönliche Treffen fand 2022 statt. Vor allem Lilibet dürfte daran kaum noch Erinnerungen haben.