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Für William und Kate ist es der Horror
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Harry und Meghan kehren zurück:Für William und Kate ist das der Horror

Nach Harry und Meghan
Nun kehrt wohl auch Sarah Ferguson nach England zurück

Sarah Ferguson wird nach Medieninformationen in Kürze wieder in Grossbritannien erwartet. Die frühere Herzogin von York hatte die Royal Lodge in Windsor räumen müssen und sich seither weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Publiziert: 15:08 Uhr
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Ein weiterer Rotschopf kehrt nach England zurück.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sarah Ferguson kehrt nach Grossbritannien zurück und zieht in die Home Counties
  • Ihre persönlichen Sachen wurden aus Andrews Anwesen in Sandringham abgeholt
  • Das gemietete Haus hat sechs Zimmer, ihre Rückkehr erfolgt nach Epstein-Skandal
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Saskia SchärRedaktorin People

König Charles III. durfte sich vor wenigen Tagen über die Rückkehr seines verlorenen Sohnes Harry (41), dessen Frau Meghan (45) sowie ihrer beiden Kindern freuen. Nun zieht es gemäss britischen Medien ein weiteres (ehemaliges) Familienmitglied zurück nach «good old England»: Sarah Ferguson (66). 

Die Ex-Frau von Charles' jüngerem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) wird in Kürze in Grossbritannien erwartet. Das berichtet BBC unter Berufung auf eine Person aus dem Umfeld der früheren Herzogin von York. Ferguson soll zuletzt im Ausland gewohnt haben. Erst wurde über einen möglichen Aufenthalt bei ihrer Tochter Eugenie (36) in Portugal spekuliert, dann wurde sie im April in den österreichischen Alpen fotografiert, und zuletzt soll sie sich bei uns in den Bergen, konkret in Verbier VS, verkrochen haben

Die Zeitung «The Sun» will in Erfahrung gebracht haben, wo Ferguson künftig unterkommen soll: in einem abgeschirmten, gemieteten Anwesen in den Home Counties. Damit sind die Grafschaften rund um London gemeint. Das Sechs-Zimmer-Haus soll sie nächstens beziehen. Ihre persönlichen Sachen seien bereits im Anwesen von Andrew in Sandringham abgeholt worden.

Rückkehr im Schatten der Sussexes

Ferguson und ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor gerieten vergangenen Herbst mächtig unter Druck, als mit der Veröffentlichung der Epstein-Files neue Details zu ihrer Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) ans Licht kamen. Andrew Mountbatten-Windsor wurde sämtlicher royaler Titel enthoben, und auch Ferguson verlor ihren aus der früheren Ehe abgeleiteten Höflichkeitstitel Duchess of York. 

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Doch damit nicht genug: Das einstige Paar musste auch noch aus der von ihnen während zwei Jahrzehnten bewohnten Royal Lodge ausziehen. Während Mountbatten-Windsor ein neues Anwesen in Sandringham bezog, soll sich Ferguson ins Ausland abgesetzt haben. Dass Harry und Meghan nur wenige Tage vor ihr zurück nach England gezogen sind, dürfte sich für Ferguson als Glücksfall erweisen, richtet sich die ganze Aufmerksamkeit doch auf den zurückgekehrten Sohn des Königs und weniger auf dessen Ex-Schwägerin. 

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