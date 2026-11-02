Britisches Königspaar wird in der Karibik völlig verseicht

König Charles und Königin Camilla sind bei einer Militärparade auf Antigua und Barbuda von einem Wolkenbruch überrascht worden. Während Camilla einen Schirm erhielt, harrte Charles zunächst durchnässt auf dem Podest aus.

Darum gehts Charles und Camilla gerieten auf Antigua bei einer Militärparade in einen Wolkenbruch hinein

Camilla erhielt später einen Schirm, während Charles zunächst weiter ungeschützt im Regen stand

Ein Video der Szene löste online Spott aus, später scherzte Charles über seinen nassen Anzug

Saskia Schär Redaktorin People

Wer an die Karibik denkt, hat das Bild von weissen Sandstränden, azurblauem Wasser und im Wind wehenden Palmen im Kopf. Dass es aber auch ganz anders aussehen kann, mussten am Wochenende König Charles (77) und Königin Camilla (79) auf Antigua und Barbuda feststellen.

Als das Paar der Militärparade zum 45. Unabhängigkeitstag des karibischen Inselstaates in der Hauptstadt St. John beiwohnte, kam es plötzlich zu einem Wolkenbruch. Darauf vorbereitet war offenbar niemand, denn obwohl es goss wie aus Kübeln, liessen die Gastgeber das Königspaar wortwörtlich im Regen stehen, wie ein Video zeigt.

Irgendwann reicht man Königin Camilla dann doch noch ein Schirm. Den nimmt sie dankbar entgegen und verlässt damit das Cricketfeld, auf dem die Zeremonie stattfindet. König Charles steht derweil noch immer im Regen – ohne jeglichen Schutz. Er dreht sich auf seinem kleinen Podest um, will seiner Frau ins Trockene folgen. Auf dem Weg dorthin fragt er einen Mann nach einem Schirm, erhält aber offenbar keine Antwort, verwirft die Hände und läuft zurück auf sein Podest, wo er weiter im Regen ausharrt. Auf seinem kleinen Irrweg wird er dabei stets von einer Handvoll Offizieren auf Schritt und Tritt begleitet, was die ganze Szene noch kurioser macht.

«Ich glaube, mir wächst gleich Brunnenkresse auf dem Anzug»

Das Video bleibt natürlich nicht unkommentiert, sorgt auf X für Häme und gehässige Kommentare. Insbesondere an Königin Camillas Verhalten, ihren Mann einfach allein im Regen stehenzulassen, stören sich so einige. Andere finden die Situation einfach nur zum Lachen. «Diana hat ihn verlassen. Jetzt hat Camilla ihn verlassen», lautet einer der Kommentare. Auch ein Meme von Lady Di, deren Kopf auf den Körper von Olenna Tyrell aus «Game of Thrones» gephotoshoppt ist, ist in den Kommentaren zu finden. Unter der Fotomontage steht geschrieben: «Erzähl es Charles. Ich will, dass er weiss, dass ich es war.»

Später konnte dann auch für den König noch ein Schirm aufgetrieben werden. Völlig durchnässt witzelt er mit dem Ministerpräsidenten von Antigua und Barbuda, Gaston Brown, über das Geschehene: «Ich glaube, mir wächst gleich Brunnenkresse auf dem Anzug», so der Monarch in einem vom Palast geposteten Instagram-Video.

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Ein Schirm mit Geschichte

Beim von Königin Camilla genutzten Schirm dürfte es sich um ihren ganz persönlichen handeln. Sie nutzt seit Jahren das Modell Birdcage vom britischen Hersteller Fulton. Damit bewegt sie sich in den Fussstapfen von Queen Elizabeth II (1926–2022) und deren Mutter, Queen Mother Elizabeth (1900–2002). Letztere wurde 1988 erstmals auf den durchsichtigen Schirm mit der gefärbten Bordüre aufmerksam, wie der Website des Schirmherstellers zu entnehmen ist. Königin Elizabeth wurde in den folgenden Jahrzehnten mehrfach mit einem der Schirme gesehen, kombinierte diesen immer farblich passend zu ihrem Outfit. Sie besass ihn unter anderem in den Farben pink, lila, bordeaux und mintgrün.