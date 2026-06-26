König Charles III. hat als erster britischer Monarch seine persönliche Steuerrechnung öffentlich zugänglich gemacht. Die Angaben zu seinen Steuerzahlungen wurden erstmals als neuer Bestandteil in den jährlich veröffentlichten Finanzbericht des Königshauses aufgenommen.

Silja Anders Redaktorin People

Es ist ein historischer Schritt, den König Charles III. (77) am heutigen Donnerstag gemacht hat. Erstmals in der Geschichte des britischen Königshauses legt ein Monarch seine persönliche Steuerrechnung offen, um zu zeigen, wie viele Steuern er selbst zahlt.

Seine Steuerzahlungen wurden als neues Element im jährlichen Finanzbericht des Königshauses veröffentlicht. Bei dem Schritt soll es sich um eine persönliche Entscheidung des Königs handeln.

Wie viele Steuern zahlt ein König?

Und wie viele Steuern drückt der Souverän nun ab? Aus dem Finanzbericht ist zu erkennen, dass König Charles tief in die Tasche greift, um seine Steuerrechnung zu zahlen. Im Steuerjahr 2024(2025 soll er demnach knapp 13 Millionen Pfund gezahlt haben – das entspricht rund 13.7 Millionen Franken. Im Vorjahr zahlte er etwas mehr als 12 Millionen Franken Steuern. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 und seiner damit verbundenen Thronbesteigung soll König Charles insgesamt mehr als 30 Millionen Steuern gezahlt haben.

Der Buckingham-Palast erklärt, dieser Schritt sei Teil einer Modernisierungsinitiative für mehr Transparenz und solle «ein breiteres Verständnis für unsere Rechenschaftspflicht fördern». Sie folgt zudem auf Forderungen nach mehr Offenheit in Bezug auf die königlichen Finanzen nach den Skandalen um Andrew Mountbatten-Windsor (66).

Ein Sprecher des Buckingham-Palasts erklärte, dies sei Teil einer umfassenderen Initiative, um gegenüber der Öffentlichkeit offener zu sein. «Einfach ausgedrückt: Wir modernisieren uns weiter und entwickeln uns weiter», sagte er und bekräftigte die Verpflichtung zur jährlichen Veröffentlichung der Steuerzahlungen des Königs.

Schon als Prinz war Charles transparent mit seinen Steuern

Als er noch Prinz von Wales war, hatte Charles ebenfalls offengelegt, wie viel Steuern er zahlte. Demnach zahlte er in verschiedenen Jahren stets um die fünf Millionen Franken Steuern.

Monarchen sind nicht verpflichtet, Einkommensteuer, Erbschaftssteuer auf das, was sie von einem früheren Monarchen erhalten, oder Kapitalertragsteuer zu zahlen – doch der König zahlt freiwillig Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer auf den Verkauf privater Vermögenswerte.

In dem Gesamtbetrag der gezahlten Steuern ist auch der Gewinn des Herzogtums Lancaster verrechnet, der sich im vergangenen Jahr auf etwa 25.4 Millionen Franken belief.