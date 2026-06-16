König Charles verriet einem Reporter der «Sunday Times» seine Workout-Routine. Neben wandern und gesunder Ernährung hat er allerdings auch eine unkonventionelle Methode, um seine Beine zu trainieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Charles III., 77, bleibt mit Fitnessprogramm und Bio-Ernährung gesund

Er trainiert sattellos auf dem Velo, macht Kniebeugen und Klimmzüge

5BX-Programm dauert 11 Minuten, kombiniert Fitness und Herz-Kreislauf-Training

Silja Anders Redaktorin People

König Charles III. ist trotz seiner 77 Jahre und einer Krebserkrankung noch erstaunlich fit. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Monarch hält sich an ein strenges Fitnessprogramm.

Als leidenschaftlicher Reiter kennt er auch die besten Tipps und Tricks für starke Beine. «Was ich herausgefunden habe, um die Fitness wirklich zu verbessern und die Beine richtig stark zu machen – für das Reiten mit kurzen Steigbügeln –, das Beste dafür ist, ein Velo ohne Sattel zu fahren», verrät König Charles einem Reporter der «Sunday Times». «Du reitest so kurz, das ist das Erschöpfendste, was ich je getan habe», gibt der Souverän zu.

Training im kanadischen Stil

Das mag sich erst einmal seltsam anhören, doch trainiert diese Methode genau die Muskeln, die es in den Beinen beispielsweise zum Polospielen braucht. Dort stehen die Spieler meist in ihren kurzen Steigbügeln – in eben jener Position, die man auch einnimmt, wenn man Velo fährt und nicht auf dem Sattel sitzt. Und damit er beim Training nicht faul wird und sich plötzlich hinsetzt, scheint König Charles kurzerhand den Sattel seines Drahtesels abzumontieren.

Grossbritanniens König hat aber neben dem sattellosen Velofahren noch weitere Fitnessprogramme, die er eisern durchzieht. Wie er einst der Sprinterin Desiree Henry (30) verriet, mache er zweimal täglich Kniebeugen und Klimmzüge. Zudem hält sich der Monarch strikt an eine Fitnessroutine der Royal Canadian Air Force, das sogenannte 5BX-Programm. Es steht für «Five Basic Exercises» und besteht aus fünf Grundübungen: Dehnen, Sit-ups, Rumpfbeugen, Liegestütze und Laufen beziehungsweise Springen, bei dem man abwechselnd auf der Stelle läuft und verschiedene Sprünge macht. Das Ganze dauert rund elf Minuten und konzentriert sich sowohl auf die Muskulatur als auch auf die Stärkung von Herz und Lunge.

König Charles fuhr in jüngeren Jahren zudem regelmässig Ski – vorzugsweise in Klosters GR. Sein Sohn Prinz William (43) hatte später zudem eine Vorliebe für Verbier VS. Im Sommer findet König Charles zudem einen Ausgleich zum royalen Alltag beim Wandern. Das macht er sogar so gerne, dass seine Ehefrau Königin Camilla (78) ihn einst als «Steinbock» bezeichnete.

Auch auf die Ernährung kommt es an

Zu guter Letzt achtet König Charles III. streng auf seine Ernährung. Bio-Produkte stehen bei ihm als passioniertem Hobbygärtner an der Tagesordnung – Gemüse kommt natürlich aus dem eigenen Anbau. Zweimal die Woche verzichtet er auf Fisch und Fleisch, einmal auch auf Milchprodukte. Das, obwohl er seinen Darjeeling-Schwarztee gerne mit einem Schuss Milch und Honig geniesst. Dafür isst der Monarch umso mehr Eier. Besonders gerne verspeist er sogenannte Cheesy Baked Eggs mit Eiern, Rahm, Spinat, Tomaten und viel Käse. Zu jeder Mahlzeit gibt es dann noch einen gesunden Salat. Schokolade, Knoblauch oder Kaffee kommen König Charles hingegen nicht auf den Teller beziehungsweise in die Tasse.