ZZ-Top-Drummer Frank Beard (†77) ist tot

Frank Beard, langjähriger Schlagzeuger der Kultband ZZ Top, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Frontmann Billy F. Gibbons bezeichnete ihn als «einen der innovativsten Schlagzeuger».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ZZ-Top-Schlagzeuger Frank Beard stirbt mit 77 Jahren auf seiner Ranch

Er war der einzige Bandmitglied ohne den ikonischen langen Bart

ZZ Top verkaufte seit 1969 Millionen Alben, 10 bis 1990 veröffentlicht

Trauer um Frank Beard. Der Schlagzeuger der Band ZZ Top ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er habe sich auf seiner Ranch in Texas in Hospizpflege befunden und sei im Kreis seiner Familie gestorben, bestätigte ein Sprecher der Gruppe unter anderem gegenüber dem US-amerikanischen «People»-Magazin. Eine Todesursache wird nicht genannt.

Sänger und Gitarrist Billy F. Gibbons (76) schrieb auf Instagram: «Heute haben Elwood und ich einen grossartigen Freund und Mitstreiter verloren - und die Welt verlor einen der innovativsten Schlagzeuger und einen echten Sohn von Texas.»

Gibbons kündigte zudem an, dass zwei geplante Shows der derzeit laufenden «The Big One!»-Tournee ausfallen werden, die Gruppe aber plane, am Wochenende wieder auf der Bühne zu stehen.

Der Einzige ohne Bart

Es gehört zu den schönsten Pointen der Rockgeschichte: Ausgerechnet der Mann mit dem Nachnamen Beard (auf Deutsch: «Bart») war jener ZZ-Top-Musiker, der keinen fast bodenlangen Bart trug – im Gegensatz zum ikonischen Look von Gibbons und dem 2021 verstorbenen Bassisten Dusty Hill (1949-2021). Beard trug hingegen lediglich Schnauzer.

Die Erfolge von ZZ Top

ZZ Top wurden im Sommer 1969 in Houston, Texas, gegründet. Ihre grössten Erfolge feierten die Musiker, die für ihre Mischung aus Texas Blues, Bluesrock, Boogie, Southern Rock und Hard Rock bekannt sind, in den 1970er und 1980er Jahren. Mit ihrem dritten Album «Tres Hombres» gelang ihnen 1973 der grosse Durchbruch. Bis einschliesslich 1990 veröffentlichten ZZ Top bereits ganze zehn Studioalben. Zu ihren bekanntesten Songs zählen unter anderem «La Grange» und «Sharp Dressed Man».

An die Stelle des 2021 verstorbenen Bassisten Dusty Hill trat noch im Jahr seines Todes der langjährige Gitarrentechniker Hills, Elwood Francis. Für Beard war zuletzt Michael Monahan eingesprungen.