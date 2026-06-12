Hecht sorgt für Furore: Innerhalb von 90 Minuten waren alle Tickets für ihr Letzigrund-Konzert 2027 ausverkauft. Die Luzerner Band feierte den Erfolg prompt mit einer Tram-Party in Zürich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hecht-Konzert am 12. Juni 2027 im Letzigrund nach 90 Minuten ausverkauft

Spontane Tram-Aktion wurde zur Party, Fans feierten mit der Band

Rund 50'000 Besucher erwartet, Blick verlost 2 x 2 Golden-Circle-Tickets

Riesenerfolg für Hecht! Die Luzerner Band kündigte vor einer Woche ihr erstes Konzert im Zürcher Letzigrund an. Am Freitagmittag gingen die Tickets für den Gig am 12. Juni 2027 in den offiziellen Vorverkauf. Und nur 90 Minuten später waren gemäss dem Veranstalter Gadget die Billette schon vergriffen.

«Es ist absolut surreal. Uns fehlen die Worte», sagt Frontmann Stefan Buck (46) zu Blick. «Wir haben wirklich gedacht: Hey, das ist jetzt ein riesiges Wagnis, und wir werden sicher ein Jahr im Vorverkauf sein. Und jetzt war schon nach wenigen Minuten klar, dass der Letzigrund einfach voll wird. Das ist überwältigend.»

Promo-Aktion wurde zur Party

Um auf ihr Konzert aufmerksam zu machen, planten Hecht für Freitag eine Tram-Aktion. Doch weil es am Ende die Aufmerksamkeit gar nicht brauchte, wurde die Einlage zur spontanen Tram-Party: «Letzigrund, mir chömed!», rief Buck durch das VBZ-Tram der Linie 2. Mit Hits wie «Mon Amour» und «Charlotta» erheiterten die Musiker die Trampassagiere, die mit ihnen vom Klusplatz bis zum Letzigrund mitfuhren.

Die Hecht-Erfolgswelle geht also weiter. Nachdem sie vor wenigen Wochen vor ausverkauften Rängen im Zürcher Hallenstadion, in der Basler St. Jakobshalle und in der Berner Festhalle gespielt haben und die Tickets ihrer 21 Clubkonzerte der «Lovers»-Tour innert weniger Stunden vergriffen waren, steht nun also der grösste Auftritt der bisherigen Bandgeschichte an. «Diese Welle wird immer krasser», bestätigt auch Stefan Buck. «Wir sind ein grosses Risiko eingegangen und wurden belohnt. Unglaublich!»

Kein Werbe-Jahr für Hecht

Jetzt geht es für die Band an die Planung des Konzerts. «Eigentlich dachten wir, wir würden jetzt das Jahr über beschäftigt damit sein, die Werbetrommel für das Konzert zu rühren. Damit alle Tickets verkauft werden. Das hat sich jetzt in ein paar Minuten erledigt», so der dreifache Vater. «Vielleicht haben wir ja jetzt wieder etwas mehr Zeit für uns und unsere Liebsten. Und dann müssen wir eine Megashow planen!»

Natürlich wurde auch nach der Ankunft beim Stadion weitergefeiert. «Wir werden uns bei unserem Veranstalter Gadget für die tolle Zusammenarbeit und die Organisation bedanken. Danach gibts ein Freundschaftsbier für die ganze Band. Und dann können wir heimgehen und ruhig schlafen.»

Mit Blick zu Hecht!

Du hast kein Ticket für die Letzigrund-Show ergattert? Kein Problem! Blick verlost 2 x 2 Golden-Circle-Eintrittskarten für das Hecht-Konzert kommendes Jahr. Den Wettbewerb findest du unten. Viel Glück!

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Teilnahmeschluss am 17. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.