Riesenkiste für Hecht! Nachdem sie ihre ausverkaufte Club- und Hallentour erfolgreich zu Ende gebracht haben, folgt nun der nächste Meilenstein. Sie kündigen für 2027 ein Konzert im Zürcher Letzigrund an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hecht kündigen für 12. Juni 2027 ein Konzert im Stadion Letzigrund Zürich an

Band plant grössten Auftritt ihrer Karriere vor 50'000 Fans

Vorverkauf startet am 12. Juni 2026, Tickets ab 127 Franken

Michel Imhof Teamlead People

«Irgendwann ein Fussballstadion zu füllen, das wäre wunderschön», sagte Hecht-Frontmann Stefan Buck (46) im September 2022 zu Blick. Nun kommen die fünf Bandmitglieder ihrem Traum ganz nah. Die Location ist gebucht, jetzt sind die Fans gefragt. Nachdem sie im Mai die Festhalle Bern, die Basler St. Jakobshalle und das Hallenstadion Zürich ausverkauften, kündigen Hecht für den 12. Juni 2027 den grössten Auftritt ihrer Karriere an. Sie geben als einer der ersten Schweizer Acts ein Konzert vor bis zu 50'000 Menschen im Stadion Letzigrund in Zürich!

«Es war für uns schon immer unfassbar, dass wir im Hallenstadion spielen können. Dass wir uns jetzt ans Letzigrund wagen, ist verrückt. Eine Mischung aus unfassbarer Vorfreude und der Hoffnung, dass alles gut kommt», sagt Stefan Buck im Gespräch mit Blick.

Vor 15 Jahren spielten sie vor 100 Menschen

Buck selbst wohnt nur wenige Meter Luftlinie von der legendären Eventstätte entfernt. «Vor kurzem hörte ich den Soundcheck von Metallica vor ihrem Konzert. Und da wurde mir bewusst, dass wir das im nächsten Jahr sein werden, die dort spielen. Total irre. Grösser geht es in der Schweiz ja nicht.»

2011 hatten Hecht im Zürcher Lokal La Catrina ihren ersten Auftritt vor rund 100 Menschen. Seither baute die Band mit Wurzeln in Luzern ihren Erfolg kontinuierlich auf. Seit Mai 2025 befinden sich Hecht auf einer neuen, grossen Erfolgswelle. Seit der Veröffentlichung ihres Songs «Mon Amour» entwickelte sich der Track zu ihrem grössten Hit überhaupt und übertrumpfte damit sogar ihre früheren Gassenhauer «Charlotta» und «Kawasaki». Das Lied wurde mittlerweile diverse Male gecovert, international adaptiert und bei den diesjährigen Swiss Music Awards als «Best Hit National» ausgezeichnet. Insgesamt nahm die Gruppe am Abend vier Trophäen mit nach Hause.

«Jetzt ist die Idee am wenigsten blöd»

«Wir haben mit dem erfolgreichen Album, mit der schnell ausverkauften Clubtour und den Hallenshows den idealen Moment für den nächsten Schritt», sagt Buck. Und fügt mit einem Lachen an: «Es mag eine blöde Idee sein, aber jetzt ist sie am wenigsten blöd. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.»

Was nun folgt, ist ein Jahr der Planung für Hecht. Lediglich an drei Festivals spielt die Band diesen Sommer: Am Open Air St. Gallen, am Open Air Gampel und an den Sommer Days in Arbon. Danach liegt der Fokus voll und ganz auf dem grössten Auftritt der bisherigen Hecht-Geschichte. «Wir gehen jetzt voll in die Planung», sagt Buck. Zu viel verraten will er nicht. Nur so viel: «Das wird eine einmalige Show, die man nur dort so sehen wird!»

Der Vorverkauf für den Mega-Gig von Hecht startet am Freitag 12. Juni 2026 um 12 Uhr bei Ticketcorner, Karten gibts ab 127 Franken. Schon zwei Tage zuvor finden Presales statt. Infos: hechtimnetz.ch und gadget.ch. Blick ist Medienpartner des Events.