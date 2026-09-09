Rapper Zartmann tourt durch Städte, um Fans Konzerttermine für 2027 zu verraten. In Basel gab er den 2. Juli 2027 bekannt und nutzte die Gelegenheit, seine Liebe zur Stadt zu betonen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rapper Zartmann startet Mini-Tour mit erstem Halt in Basel am Dienstag

Fans sichern sich Vorkaufsrecht für Konzert am 2. Juli 2027

43,8 Prozent AfD-Wahlresultat in Sachsen-Anhalt schockiert den Musiker

Michel Imhof Teamlead People

Er gewann den Bambi als «Musik-Act des Jahres», hat mehrere 1Live-Kronen, einen NRJ Music Award und stand mit «Tau mich auf» im letzten Jahr an der Spitze der deutschen Hitparade. Zartmann (hält sein Alter geheim) ist einer der aktuellsten Namen in der deutschen Musikszene. Seit Dienstag verkündet der Rapper laufend die Daten seiner «Sommer Open Airs 2027» und fährt dafür mit einem Tourbus an die jeweiligen Orte. Erster Halt: Basel.

«Meine Karriere ist so gewachsen, dass unsere Idee war, mit den Fans zu quatschen und T-Shirts zu verschenken», sagt Zartmann im Gespräch mit Blick. Jeweils um 7 Uhr morgens verkündet er seinen aktuellen Standort, am Abend verrät er beim Fantreffen dann das Konzertdatum fürs nächste Jahr. So sicherten sich Fans auf dem Basler Marktplatz am Dienstagabend auch das Vorkaufsrecht für seinen Auftritt am 2. Juli 2027 am Summerstage Festival in Basel.

Liebe zu Basel und Baslerin

«Diese Mini-Tour ist auch eine gute Gelegenheit, mal die Ortschaften anzuschauen. Vor und nach grossen Konzerten ist oft weder Zeit noch Energie da, um sich vor Ort umzuschauen», so Zartmann. «Wir sind heute auch durch Basel gelaufen. Eine traumhafte Stadt.»

Basel ist dem Berliner allerdings nicht unbekannt: In einer Tourdoku zeigte er die Beziehung zur in Basel aufgewachsenen Schauspielerin und Swiss-Influencer-Award-Gewinnerin Filipa Lenja Ries (23). Über die Liebe schweigt Zartmann sonst. Zu Blick sagt er: «Ich bin tatsächlich sehr oft in Basel. Und liebe es hier sehr. Die Leute sind sehr freundlich, das Wetter und das Essen sind richtig gut.»

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Vorname und Alter unbekannt

Nicht nur über seine Beziehung hält sich Zartmann bedeckt. Sein Vorname ist unter Verschluss, genauso sein Alter. «Auf Wikipedia stehen falsche Angaben», meint er mit einem Lachen. «Anfangs wollte ich gar kein Geheimnis daraus machen, aber irgendwann hat es die Leute so brennend interessiert, dass ich das spannend fand und so belassen habe. Aber ewig geheim halten kann ich das ja nicht, dessen bin ich mir bewusst.»

Nicht zurück hält sich Zartmann aber im Kampf gegen die AfD. Er nutzt Songs und Konzerte, um sich gegen die rechtsextreme Partei zu positionieren. «F*ck die AfD» ist da immer wieder zu lesen. Umso ernüchternder für den Musiker war dann das Wahlresultat im Bundesland Sachsen-Anhalt am vergangenen Wochenende. 43,8 Prozent der Wähler haben sich da für die rechtspopulistische AfD ausgesprochen.

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«Natürlich gibt es immer wieder Momente, die mich beängstigen und die mich nicht optimistisch stimmen», meint Zartmann. «Ich kann verstehen, dass Menschen Angst vor dem Unbekannten haben. Aber Angst ist ein schlechter Begleiter. Und man sollte immer die Kraft haben, sich gegen Rechtsextremismus deutlich auszusprechen. Je mehr das tun, desto mehr merken andere, dass sie nicht alleine sind.»

Tickets für den Auftritt von Zartmann in Basel gibts ab dem 23. September 2026 um 11 Uhr bei Ticketcorner.