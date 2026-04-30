Beim deutschen Musiker Zartmann läuft es nicht nur beruflich, sondern auch privat: Er ist vergeben und liebt eine Schweizerin. Wir stellen sie vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sänger Zartmann und Freundin Filipa Ries wandern 2025 in Schweizer Bergen

Filipa Ries gewinnt Swiss Influencer Award mit 182'000 Instagram-Followern

Filipa zieht nach Berlin, Zartmanns Heimatstadt, für Karriere und Beziehung

Saskia Schär Redaktorin People

Der deutsche Sänger Zartmann war 2025 der Shootingstar, gewann mehrere Preise, darunter den Bambi, feierte mit seinem Song «Tau mich auf» einen Nummer-eins-Hit. Auch das dazugehörige Album «Schönhauser EP» erwies sich als grosser Erfolg und stürmte ebenfalls an die Chartspitze.

«Den schönsten Moment den ich letztes Jahr hatte, war in meinem Urlaub, als ich einen Tag in den Bergen wandern war», sagt Zartmann in seiner kürzlich auf Youtube erschienenen «Tour26 Doku». Die entsprechende Wanderung unternahm er in der Schweiz und dies nicht alleine, sondern mit seiner Freundin Filipa. «Wir haben gequatscht, hatten ein bisschen Essen dabei, bisschen Trinken und ich hab das so genossen und zehre noch immer von diesem Tag und dieser Zeit».

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Dass es die beiden ausgerechnet in die Schweizer Berge verschlagen hat, ist kein Zufall, sondern seiner Freundin Filipa geschuldet. Sie heisst mit vollem Namen Filipa Lenja Ries (23) und ist in Basel aufgewachsen. Nach ihrer Matura hat sie sich ein Freijahr gegönnt und dabei Theaterluft geschnuppert, wie sie auf Instagram verrät. So war sie als Regieassistentin tätig und stand als Schauspielerin im Basler Theater Fauteuil im Stück «S perfäggte Gheimnis» auf der Bühne.

Gewinnerin des Swiss Influencer Awards

Auf Instagram folgen der Nachwuchsschauspielerin über 182'000 Personen und die verhalfen ihr im vergangenen Oktober zum Gewinn des Swiss Influencer Awards im Bereich Lifestyle. Einige Monate zuvor war sie als Tänzerin im Musikvideo «Tau mich auf» von Zartmann zu sehen. Ob sie sich da erst kennengelernt hatten oder bereits zusammen waren, ist nicht klar.

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Dass es zwischen den beiden allerdings etwas Ernstes ist, zeigt sich daran, dass sie in seiner Doku gleich mehrfach vorkommt. Sei es bei einer Diskussion im Tourbus, oder als moralische Stütze nach einem Konzert, welches er als nicht besonders gelungen empfindet.

Vor einigen Wochen ist Filipa Lenja Ries den nächsten Schritt gegangen und hat ihre erste eigene Wohnung bezogen – in Berlin. Die Stadt dürfte nicht nur ihrer Schauspielkarriere guttun, sondern auch ihrer Beziehung: Zartmann ist gebürtiger Berliner und lebt bis heute dort.



