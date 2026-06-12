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Hecht überrascht mit spontanem Auftritt
6:43
Vor Blick-Redaktion:Hecht singt spontan «Charlotta»

Blick verlost Tickets
Letzigrund-Gig von Hecht komplett ausverkauft!

Hecht füllt das Letzigrund-Stadion: Die Tickets für das Konzert am 12. Juni 2027 waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Fans können jetzt bei Blick 2 x 2 Karten für den Event gewinnen!
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Erfolg für Hecht: Die Tickets für ihr erstes Konzert im Stadion Letzigrund in Zürich sind vergriffen.
Foto: Linda Käsbohrer
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Michel ImhofTeamlead People

Das ging fix! Am Freitagmittag um 12 Uhr gingen die Tickets für das Konzert von Hecht im Stadion Letzigrund in den Vorverkauf. Und nach nur 90 Minuten waren gemäss Veranstalter Gadget bereits alle Billette weg. Hecht wird am 12. Juni 2027 also vor ausverkauftem Haus spielen.

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«Wir wollen uns nicht in den Ruin treiben»

«Wir sind überwältigt und können es selbst kaum fassen. Es lohnt sich, an waghalsige Träume zu glauben», sagt Frontmann Stefan Buck (46). «Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit euch!»

Dass es überhaupt so weit kommen würde, war für Hecht lange nicht sicher. Bei der Ankündigung des Termins war Frontmann Stefan Buck im Blick-Interview vergangene Woche noch zurückhaltend. Die Band habe lange gerechnet, wie viele Leute kommen müssen, damit das wirtschaftlich gut ausgeht. «Wir wollen uns ja nicht in den Ruin treiben», sagte er im Interview mit Blick. Aber: «Eine komplette Katastrophe wird das meiner Meinung nach garantiert nicht.»

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Blick verlost Tickets

Mit dem ausverkauften Letzigrund sind sie weit weg von einer kompletten Katastrophe – dem grössten Hecht-Auftritt ihrer bisherigen Karriere steht nichts mehr im Weg.

Du hast kein Ticket für die Letzigrund-Show ergattert? Kein Problem! Blick verlost 2 x 2 Golden-Circle-Eintrittskarten für das Hecht-Konzert kommendes Jahr. Den Wettbewerb findest du unten. Viel Glück!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Teilnahmeschluss ist der 17. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.

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