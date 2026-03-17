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Hier küsst Ramazzotti einen Fan an Zürcher Konzert
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Ausverkauftes Hallenstadion:Hier küsst Ramazzotti einen Fan an Zürcher Konzert

Amore am Konzert in Zürich
Eros Ramazzotti schmust sich durchs Hallenstadion

Am Montagabend spielte Eros Ramazzotti im ausverkauften Zürcher Hallenstadion. Geboten bekamen die überwiegend weiblichen Fans viele Hits, aber auch intime Momente mit dem italienischen Superstar.
Publiziert: 11:36 Uhr
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Aktualisiert: 11:40 Uhr
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Eros Ramazzotti spielte am Montagabend vor 10'700 Menschen im ausverkauften Zürcher Hallenstadion.
Foto: Marco Masiello

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eros Ramazzotti begeisterte 10'700 Fans im ausverkauften Hallenstadion Zürich
  • Trotz Tonproblemen überzeugte er mit vielen Hits
  • Das Konzert endete nach zwei Stunden – 15 Minuten früher als geplant
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Die Temperaturen draussen mögen gefallen sein, im ausverkauften Hallenstadion Zürich merkte man davon aber kaum etwas. Eros Ramazzotti (62) brachte am Montagabend mit seiner «Una Storia Importante World Tour» eine grosse Portion Italianità in die grösste Konzerthalle der Schweiz. Und zeigte sich dabei äusserst nah bei 10'700 Fans. Wenn auch ohne Worte.

Es dauerte ein wenig, bis Eros Ramazzotti zu seiner Form fand. Bei Konzertstart wirkte er genervt – Tonprobleme plagten ihn. Immer wieder kam ein Techniker auf der Bühne zu Hilfe – auch während der Darbietungen. «Er hat gar keine Lust», wurde im Publikum getuschelt. Doch in der zweiten Konzerthälfte wusste Eros Ramazzotti zu überzeugen.

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Intime Momente mit Backgroundsängerinnen

Die Setliste war schon von Beginn weg mit grossen Hits seines Repertoires gespickt. «Un'Emozione per Sempre» kam fast direkt am Anfang, genauso das Duett «I Belong to You (Il ritmo della passione)», das er eigentlich mit US-Sängerin Anastacia (57) aufgenommen hat. Auf seiner Tournee turtelt er dabei mit seiner Backgroundsängerin Zoe Ranno. 

Etwas irritierend wirken die Szenen, die Ramazzotti mit seinen Begleiterinnen auf der Bühne hat. Er hält Händchen mit ihnen, tanzt innig und verteilt sogar Küsschen. Eine gibt ihm mehrmals einen Klaps auf den Po. Die vorwiegend älteren Frauen im Publikum scheinen die Szenen aber keineswegs zu stören. Vieles wird auf Video festgehalten oder sogar live mit Videotelefonie zu Familienmitgliedern in die heimischen vier Wände übertragen. Eros – ein Superstar für alle.

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Amore im Publikum

Nahbar zeigt er sich auch sonst während des Konzerts. Auch wenn er sich verbal kaum ans Publikum wendet und lediglich einmal «Zurigo!» sagt, wagt er sich physisch ins Getümmel der Fans. Macht Fotos mit den Menschen, gibt Umarmungen – und verteilt auch hier Schmatzer an seine Anhängerinnen. Der Schmusesänger schmust sich durchs Hallenstadion – Amore gibts für alle.

Mit dem Hit «Più Bella Cosa» aus dem Jahr 1996 findet das Konzert nach zwei Stunden – 15 Minuten früher als angekündigt – sein Ende. Und eins ist sicher: Bei seinem nächsten Hallenstadion-Konzert am 20. April 2027 werden viele der eingefleischten Eros-Liebhaberinnen wieder den Weg nach Zürich-Oerlikon finden.

Tickets für die Konzerte von Eros Ramazzotti am 24. März 2026 in der Arena Genf und am 20. April 2027 im Hallenstadion Zürich gibts bei Ticketcorner. 

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